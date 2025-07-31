Сценарий уничтожения Алеппо: стало известно об особенностях ночного удара РФ по Киеву

Удары российских войск направлены на уничтожение украинских городов, включая столицу, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в прямом эфире телемарафона.

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"Последовательность ударов по определенным районам напоминает методику уничтожения сирийского города Алеппо, где квартал за кварталом разрушались жилые массивы. Здесь мы видим подобный сценарий", — подчеркнул он.

Грабский добавил, что нынешняя атака подтвердила, что Россия применяет привычную тактику воздушной войны против мирного населения Украины. Он отметил, что огонь устремляется на жилые дома, которые являются открытым террором.

По словам полковника, это ясно свидетельствует о террористическом характере этих ударов. Он рассказал, что между волнами ударов дронов и ракет враг делает паузы, чтобы повторно обстрелять одну и ту же локацию. Цель — максимизировать количество жертв, особенно спасателей и волонтеров, которые приходят на помощь пострадавшим. Это делается намеренно, чтобы увеличить человеческие потери, подчеркнул Грабский.

Военный эксперт отметил, что агрессор действует цинично и сознательно, рассчитывая на истощение ресурсов противовоздушной обороны Украины, ударяя по самым уязвимым участкам.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью Россия совершила атаку более 300 дронов и 8 ракет.

В результате вражеских обстрелов пострадали регионы Днепропетровщины, Полтавщины, Сумщины, Николаевщины и Киевской области. Больше всего пострадал Киев, ставший главной мишенью массированного удара. По словам Зеленского, в одном из спальных районов столицы полностью разрушен подъезд многоэтажки. Уже известно о шести погибших, среди которых шестилетний мальчик и его мама.

Как уже писал портал "Комментарии", в России гражданам приходится привыкать к новой повседневности, где перебои с мобильным интернетом становятся частыми. В связи с этим жителям советуют держать при себе наличные, поскольку безналичные платежи через смартфон или банковские карты могут быть недоступны.