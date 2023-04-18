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СБУ задержала дочь известного коллаборанта

Она вместе с отцом поддерживала рашистов

сегодня, 12:12
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Автор:

Константин Куликов

СБУ в Винницкой области задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности.

СБУ задержала дочь известного коллаборанта

Колаборантка видавала себе за переселенку

По данным СБУ, злоумышленницей является 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении. После захвата рашистами поселка фигурантка одной из первых поддержала захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации. По протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" РФ на территории захваченной общины. Для этого заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях.


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Кроме того, она организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсона. Задокументировано, что в конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". На нем участники одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая фактически являлась планом интегрирования юга Украины в экономику РФ. После освобождения правобережной части Херсонской области вражеская приспешница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

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