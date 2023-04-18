СБУ задержала дочь известного коллаборанта

СБУ в Винницкой области задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности.

Колаборантка видавала себе за переселенку

По данным СБУ, злоумышленницей является 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении. После захвата рашистами поселка фигурантка одной из первых поддержала захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации. По протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" РФ на территории захваченной общины. Для этого заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, она организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсона. Задокументировано, что в конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". На нем участники одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая фактически являлась планом интегрирования юга Украины в экономику РФ. После освобождения правобережной части Херсонской области вражеская приспешница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

Фигурантке грозит до 12 лет заключения.

Тем временем, эксперты рассказали об объемах теневого рынка подакцизных товаров в Украине.

Арестович озвучил прогноз по обороне Бахмута.

А Данилов рассказал, когда начнется контрнаступление.

