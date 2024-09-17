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СБУ задержала агентурную сеть российской разведки: какие были планы у врага

Вражеские агенты сдавали врагу координаты цехов, где производили военную технику.

сегодня, 10:18
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Амбарцумян Анна

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть российской военной разведки, действовавшей на территории Запорожской области. Шпионы собирали данные о военных объектах и критической инфраструктуре для планирования воздушных ударов.

СБУ задержала агентурную сеть российской разведки: какие были планы у врага

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Основными целями российских агентов были системы противовоздушной обороны, базы сил обороны Украины, а также объекты оборонной промышленности. Кроме того, враг стремился получить информацию о маршрутах поставки оружия и боеприпасов в передовую.

В ходе расследования установлено, что двое местных жителей Запорожья действовали в пользу российской военной разведки. Одна из них, сотрудница стратегического оборонного предприятия, передавала врагу координаты цехов, где производили военную технику, и отчитывалась о последствиях вражеских обстрелов.

Другой агент был задержан во время сбора данных по дислокации украинских подразделений в Запорожье. Он собирал информацию через наблюдения и разговоры со знакомыми, часто не раскрывая своего истинного намерения.

У злоумышленников изъята техника с подтверждениями их деятельности в пользу российской разведки. В настоящее время обоим задержанным предъявлено подозрение по статьям о государственной измене и распространение информации о перемещении украинских войск. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала агентурную сеть российской разведки: какие были планы у врага - фото 2

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ, более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности. Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.



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Источник: https://t.me/SBUkr/12913
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