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СБУ задержала агента ЧВК "Вагнер" в украинском тылу

Бывший военный шпионил в пользу рашистов

сегодня, 12:54
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Автор:

Константин Куликов

СБУ задержала предателя, который передавал группе "Вагнер" разведданные о системе видеонаблюдения в Житомире. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности.

СБУ задержала агента ЧВК "Вагнер" в украинском тылу

Фрагмент листування зрадника з вагнерівцями

Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, еще в начале 1990-х годов ушедший в отставку. Установлено, что в июле прошлого года разведывательное подразделение российской военной группы "Вагнер" привлекло его к негласному сотрудничеству. По данным следствия, враг совершил дистанционную вербовку через запрещенную соцсеть "Вконтакте", которой активно пользовался фигурант. По указанию агрессора он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, а также интересовался персональными данными действующего командного состава украинских войск в регионе.


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Кроме того, он фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения, которые находятся вблизи зданий органов государственной власти и правоохранительных органов. Соответствующая информация требовалась врагу для планирования и возможного диверсий на территории города. Полученные сведения предатель передавал "вагнеровцам" через отработанные каналы электронной связи в виде фотографий карт с отметками.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук, мобильный телефон и карты региона, которые он использовал в взрывной деятельности.

На основании собранного массива доказательств следователи СБУ сообщили приспешнику врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Между тем, Россия угрожает войной странам, которые попытаются арестовать Путина, также Лукашенко разразился угрозами. А известный журналист рассказал об основных "победах" и "поражениях" Украины.




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