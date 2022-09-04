СБУ заблокировала две ботофермы почти на семь тысяч аккаунтов

Сотрудники СБУ совместно с киберспециалистами и следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской и Киевской городской прокуратур ликвидировали еще 2 ботофермы: в Киевской и Одесской областях. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службы ведомств.

Фото: СБУ

"Армию ботов", насчитывавшую почти 7 тысяч акантов, использовали для распространения деструктивного контента, в частности:

▪ дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства;

▪ оправдание вооруженной агрессии РФ;

▪ расшатывание общественно-политической ситуации в стране.

По данным следствия, ботоферму на 5 тыс. аккаунтов создал и администрировал 24-летний уроженец Запорожской области, проживающий в настоящее время на Киевщине.

В конспирации он регистрировал фейковые аккаунты через российские электронные почтовые сервисы и виртуальные номера российских и белорусских мобильных операторов. В редких случаях для их верификации использовал поддельные документы украинских граждан.

"Готовых" ботов злоумышленник сдавал в аренду или продавал заинтересованным лицам, принимая оплату за свои "услуги" на банковскую карту.

Установлено, что его "клиентами" были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане РФ, продвигающие в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы.

Правоохранители провели обыск по адресу проживания администратора "бот-сети", где обнаружили и изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а также специальное программное обеспечение.

Решается вопрос о сообщении организатору ботофермы о подозрении по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины.









В Одесской области организаторами ботофермы оказались четверо местных жителей.

Основное направление деятельности злоумышленников – создание и продвижение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических настроений в регионе, в частности, разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов.

В результате оперативно-следственных действий подтвержден факт, что их "клиентами" были лица, находящиеся на территории РФ.

В ходе обысков, проведенных по адресам жительства злоумышленников, правоохранители обнаружили и изъяли:

▪ компьютерная техника, 4 сервера, более 250 USB-модемов и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

▪ банковские карты, через которые происходили расчеты с "клиентами";

▪ более 400 SIM-карт операторов мобильной связи.

Изъятая техника направлена ​​на экспертизу. Продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств и причастных к противоправной деятельности лиц.

После проведения экспертиз будет решаться вопрос об объявлении фигурантам подозрений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!