СБУ заблокировала две ботофермы почти на семь тысяч аккаунтов

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Недилько Ксения
Сотрудники СБУ
совместно с киберспециалистами и следователями Национальной полиции при
процессуальном руководстве Одесской и Киевской городской прокуратур
ликвидировали еще 2 ботофермы: в Киевской и Одесской областях. Об этом сообщают
"Комментарии" со ссылкой на пресс-службы ведомств.
Фото: СБУ
"Армию ботов",
насчитывавшую почти 7 тысяч акантов, использовали для распространения
деструктивного контента, в частности:
▪ дискредитации
Сил обороны Украины и руководства государства;
▪ оправдание
вооруженной агрессии РФ;
▪ расшатывание
общественно-политической ситуации в стране.
По данным
следствия, ботоферму на 5 тыс. аккаунтов создал и администрировал 24-летний
уроженец Запорожской области, проживающий в настоящее время на Киевщине.
В конспирации он
регистрировал фейковые аккаунты через российские электронные почтовые сервисы и
виртуальные номера российских и белорусских мобильных операторов. В редких
случаях для их верификации использовал поддельные документы украинских граждан.
"Готовых" ботов
злоумышленник сдавал в аренду или продавал заинтересованным лицам, принимая
оплату за свои "услуги" на банковскую карту.
Установлено, что
его "клиентами" были, в частности, представители пиар-подразделений
политических партий и граждане РФ, продвигающие в украинском информпространстве
деструктивные и провокационные материалы.
Правоохранители
провели обыск по адресу проживания администратора "бот-сети", где обнаружили и
изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а
также специальное программное обеспечение.
Решается вопрос о сообщении организатору ботофермы о подозрении по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины.
В Одесской
области организаторами ботофермы оказались четверо местных жителей.
Основное
направление деятельности злоумышленников – создание и продвижение аккаунтов в
соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических
настроений в регионе, в частности, разгоняли дезинформацию и фейковые новости с
фронтов.
В результате
оперативно-следственных действий подтвержден факт, что их "клиентами" были
лица, находящиеся на территории РФ.
В ходе обысков,
проведенных по адресам жительства злоумышленников, правоохранители обнаружили и
изъяли:
▪ компьютерная
техника, 4 сервера, более 250 USB-модемов и мобильные телефоны с
доказательствами противоправной деятельности;
▪ банковские
карты, через которые происходили расчеты с "клиентами";
▪ более 400
SIM-карт операторов мобильной связи.
Изъятая техника
направлена на экспертизу. Продолжается следствие для выяснения всех
обстоятельств и причастных к противоправной деятельности лиц.
После проведения
экспертиз будет решаться вопрос об объявлении фигурантам подозрений по двум
статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная
деятельность); ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу
электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем,
компьютерных сетей или сетей электросвязи).
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