СБУ вышла на громкие имена: что известно

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении группы из 12 человек, которые под прикрытием организации "Другая Украина" действовали в Москве и выполняли задачи российских спецслужб. Организация была создана с участием Виктора Медведчука и ФСБ РФ.

СБУ разоблачила сеть из 12 сообщников Медведчука

По данным следствия фигуранты занимались распространением российской пропаганды, дискредитацией Украины на международной арене и организацией антиукраинских акций в странах Европейского Союза.

Ключевым свидетелем по делу стал Кирилл Молчанов — задержанный в Польше так называемый "политэксперт", работавший на ФСБ. В его телефоне следователи обнаружили переписку с генералом российской спецслужбы.



Всем подозреваемым, включая Молчанова, объявлено подозрение в государственной измене, коллаборационной деятельности и ряде других преступлений. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.



