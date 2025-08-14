logo

Война с Россией СБУ вышла на громкие имена: что известно
СБУ вышла на громкие имена: что известно

СБУ разоблачила сеть из 12 сообщников Медведчука, которые вели информационные атаки против Украины

14 августа 2025, 19:24
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении группы из 12 человек, которые под прикрытием организации "Другая Украина" действовали в Москве и выполняли задачи российских спецслужб. Организация была создана с участием Виктора Медведчука и ФСБ РФ.                            

СБУ вышла на громкие имена: что известно

СБУ разоблачила сеть из 12 сообщников Медведчука

По данным следствия фигуранты занимались распространением российской пропаганды, дискредитацией Украины на международной арене и организацией антиукраинских акций в странах Европейского Союза.

Ключевым свидетелем по делу стал Кирилл Молчанов — задержанный в Польше так называемый "политэксперт", работавший на ФСБ. В его телефоне следователи обнаружили переписку с генералом российской спецслужбы.

Всем подозреваемым, включая Молчанова, объявлено подозрение в государственной измене, коллаборационной деятельности и ряде других преступлений. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News Radio заявил, что завтра во время саммита на Аляске ожидается назначение еще одной встречи, целью которой станет заключение мирного соглашения.
По словам американского лидера, он считает, что президент РФ Владимир Путин готов пойти на договоренности и не исключил, что угроза новых санкций против России могла повлиять на его позицию. Трамп подчеркнул, что экономические стимулы и ограничительные меры являются "очень мощными инструментами", однако воздержался от деталей относительно того, что может входить в предложенный пакет.



Источник: https://t.me/SBUkr/15562
