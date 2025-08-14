СБУ вышла на громкие имена: что известно

Рубрики
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении группы из 12 человек, которые под прикрытием организации "Другая Украина" действовали в Москве и выполняли задачи российских спецслужб. Организация была создана с участием Виктора Медведчука и ФСБ РФ.
СБУ разоблачила сеть из 12 сообщников Медведчука
По данным следствия фигуранты занимались распространением российской пропаганды, дискредитацией Украины на международной арене и организацией антиукраинских акций в странах Европейского Союза.
Ключевым свидетелем по делу стал Кирилл Молчанов — задержанный в Польше так называемый "политэксперт", работавший на ФСБ. В его телефоне следователи обнаружили переписку с генералом российской спецслужбы.
Всем подозреваемым, включая Молчанова, объявлено подозрение в государственной измене, коллаборационной деятельности и ряде других преступлений. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.