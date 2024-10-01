СБУ выдвинула подозрение гауляйтеру Донбасса за депортацию украинских детей

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Офисом Генерального прокурора собрала и подтвердила значительную доказательную базу относительно насильственной депортации не менее 31 украинского ребенка с временно оккупированных территорий Донбасса в Российскую Федерацию.



СБУ выдвинула подозрение гауляйтеру Донбасса. Фото: СБУ

Согласно следствию, после начала полномасштабного вторжения России, детей свозили в пансионат "Поляны" в Подмосковье, который подчиняется администрации президента России. Среди депортированных оказались 16 парней и 15 девушек, в том числе трое детей из Мариуполя, которых забрали от попавшего в Оленовскую колонию отца. Также в Россию были вывезены 19 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Похищение детей стало возможным благодаря указанию кремля, которое реализовал руководитель оккупационной администрации России в регионе, Денис Пушилин. Он подписал "постановление № 84", разрешившее выезд детей под предлогом "оздоровления" в медицинских учреждениях и заведениях отдыха на территории России.

Для выполнения этого указания Пушилин поручил своей "советнице" Элеоноре Федоренко и Светлане Майбороде, главе так называемой "службы по делам семьи и детей днр". По данным расследования, детей сначала доставляли в оккупированный Донецк, оттуда автобусами вывозили в Ростов-на-Дону, а затем самолетом – в Москву. После этого несовершеннолетних перевезли в загородный пансионат администрации путина.

Часть депортированных детей позже передали на "воспитание" российским семьям, среди которых была и семья Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента России по правам ребенка.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест путина и его подчиненной за принудительную депортацию украинских детей в РФ. На основе новых документально подтвержденных фактов следователи СБУ заочно выдвинули подозрение Пушилину, Федоренко и Майбороде по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).



