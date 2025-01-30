Служба безопасности Украины установила лица четырех российских генералов, отдавших приказ нанести удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, что привело к гибели 19 мирных жителей и травмированию еще 46 человек. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 30 января.

Эпицентр в Харькове. Фото: 24 Канал

Следователи собрали доказательства российского военного командования, организовавшего авиаудар по гражданской инфраструктуре Харькова 25 мая 2024 года. Тогда российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на строительный гипермаркет.

В результате этого удара погибли 19 человек, еще 46 человек получили ранения разной степени тяжести. Здание торгового заведения, включая складские помещения, было полностью уничтожено.

Согласно информации СБУ, приказ на авиаудар по Харькову отдал командующий Северной группировкой Вооруженных сил РФ генерал-полковник Александр Лапин. После этого начальник штаба этой группировки генерал-лейтенант Валерий Солодчук организовал подготовку плана воздушной атаки.

К выполнению этой операции также были привлечены еще три военных подчиненных Лапина:

· командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ генерал-лейтенант Олег Маковецкий;

· начальник штаба 6-й армии ВВС РФ генерал-майор Юрий Подоплелов;

· командир 47-го бомбардировочного авиаполка 6-й армии ВВС РФ полковник Алексей Лобода.





Для осуществления этого удара россияне использовали бомбардировщики Су-34, сбросившие три авиабомба УМПБ Д-30СН. Две из них попали в здание гипермаркета, а одна упала поблизости и не взорвалась.

СБУ уже сообщила всем пяти фигурантам подозрения заочно. Продолжаются меры по привлечению российских военных преступников к ответственности.

Портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила сотрудничавшую с ФСБ курсантку и готовила ракетный удар по учебному заведению, где сама училась. Она собиралась передать врагу точные координаты казарм и корпусов, которые могли бы стать мишенью для обстрелов. Благодаря слаженной работе военной контрразведки удалось предотвратить трагедию, которая могла унести жизнь ее одногруппников.