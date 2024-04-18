СБУ стала боевым подразделением. Подсчитаны убытки врага от действий спецслужб

В условиях критического дефицита ресурсов все важнее становится работа СБУ не как структуры безопасности, а как боевого подразделения: точечные акции по уничтожению наиболее дорогой и важной техники врага, логистических узлов, производств, отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

СБУ

Он напомнил о том, что стало известно об уничтожении на Брянщине радиолокационной станции "Небо-У", которая добивала на 700 км вглубь Украины. Это она поддерживала бомбардировщики, которые сбрасывают КАБы на украинское приграничье и обнаруживали наши средства поражения врага. При этом, отметил эксперт, ВСУ получили возможности для более эффективной разведки, запуска дронов и более качественной и безопасной работы боевой авиации на северо-восточной границе.

"Стоимость РЛС – около $100 млн. Положили ее 7 дронами самолетного типа (это где-то полмиллиона долларов). Эффективность – 1:200 минимум. Это единственная рациональная тактика, которая сегодня способна обеспечить нам возможность продержаться. Собственно, тот же принцип "Давыда и Голиафа",

– отметил Голобуцкий.

По его словам, 13-е ГУ военной контрразведки СБУ уничтожило вот уже второй комплекс "Небо-У". Первый был в Белгородской области. Также недавно они ликвидировали радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного Бердянска. ЦСО "А" СБУ тоже вносит свой вклад в вооруженную оборону: только за последние недели 2 ЗРК "БУК" разных модификаций, 1 РЛС "БУК" и 1 станция обнаружения целей, 4 зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2", 3 "Тунгуски ", 4 ЗРК "Стрела-10" и 1 ЗРК "ОСА".

"В целом на счету подразделений СБУ уже уничтоженной техники более чем на $2 миллиарда. А где деваться? Если нет ресурсов на то, чтобы вломить врага силой, – экономно поражаются критические точки. Это требует больших знаний, большей подготовки, качественной разведки, быстрой аналитики – но наносит врагу максимально болезненные удары",

– добавил эксперт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Силы обороны сумели поразить российский "Контейнер". Западные СМИ даже предполагают, что в этом плане Украина перешла "красную линию".