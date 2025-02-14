СБУ показала обломки российского дрона, ударившего по ЧАЭС: что они говорят об атаке (ФОТО)

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Об этом 14 февраля сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу СБУ. Следователи нашли многочисленные обломки российского ударного дрона.

Версия об атаке дроном Shahed по саркофагу ЧАЭС подтвердилась. Фото: СБУ

"Внутри и близ укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером. По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе "Герань-2" типа Shahed, — рассказали в Службе.

СБУ подтверждает, что россияне снарядили этот ударный беспилотник фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, оккупанты целенаправленно ударили по ЧАЭС. В результате попадания повреждена конструкция укрытия. Расследование ведется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).





В Офисе генпрокурора добавили, что в результате удара энергоблок поврежден не только снаружи: пострадало некоторое оборудование Чернобыльской АЭС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские дроны в ночь на 14 февраля атаковали укрытие Чернобыльской АЭС и повредили его. Пожар был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

Работы по ликвидации последствий взрыва на саркофаге Чернобыльской АЭС после прилета российского дрона с фугасной боеголовкой продолжаются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Ситуация контролируется, пострадавших нет. Продолжается разбор защитного покрытия укрытия над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС для обнаружения очагов тления.

Укрытие над ЧАЭС Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар дроном по ЧАЭС - это "привет" от российского правителя Владимира Путина участникам Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась 14 февраля в Германии.