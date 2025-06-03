СБУ не успокоится: Василий Малюк рассказал, как третий раз поражен Крымский мост (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины провела новую спецоперацию теперь уже в Черном море – третий раз был поражен Керченский мост, на этот раз это было сделано под водой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

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Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано.

"Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна – 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии", – отмечают в Службе безопасности.

Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам России нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост – абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым – это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", — отметил Василий Малюк.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как Медведев отреагировал на операцию "Паутина".