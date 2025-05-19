СБУ нанесла сокрушительный удар по россиянам в Черном море

Служба безопасности Украины продолжает разрабатывать и реализовывать уникальные спецоперации по очистке акватории Черного моря от российских захватчиков, их военной техники и другого оборудования.

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В частности, на днях сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Сначала одну из вышек поразил беспилотник из воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС "Нева", которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилищный блок на вышке.

"В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, продемонстрировавших эффективность парной работы. Мы еще раз напомнили врагу, что ни одному российскому хламу не место в Черном море", — отметили в Службе безопасности Украины.

Напомним, с помощью надводных дронов Службе безопасности удалось поразить Крымский мост и 11 российских военных кораблей, что позволило уменьшить доминирование России в Черном море и восстановить зерновой коридор.

Также "Комментарии" писали, что армия РФ начала опережать ВСУ в сфере военных дронов и применяет более системные решения по их производству, заявили военнослужащий Егор Фирсов и волонтер Мария Берлинская.