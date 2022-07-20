СБУ блокирует работу Центра по оказанию помощи ВПЛ в Запорожье

Государственная фискальная служба финансового мониторинга Украины по подаче Службы безопасности Украины заблокировала счета запорожского Центра по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам Инвестохилс в обслуживающих банках. Это остановило расходные операции и поставило под угрозу работу Центра, в котором сегодня нашли бесплатное убежище более 100 беженцев из Мариуполя и других городов Украины, захваченных российскими войсками. Или в них ведутся активные боевые действия. Сообщается в пресс-релизе группы компаний "Инвестохилс", которая является инициатором создания центра.

СБУ блокирует работу волонтерского Центра в Запорожье (фото из открытых источников)

"Группа компаний Инвестохилс присоединилась к поддержке армии и оказанию гуманитарной помощи пострадавшим с первых дней войны. За пять месяцев группа реализовала ряд проектов, в том числе за свой счет создала и поддерживает функционирование Центра помощи для беженцев, которые потеряли все в войне, ищут убежища и нуждаются в помощи. На сегодняшний день в Центре находятся 110 человек, из которых 25 – дети", – уточняют в ГК.

В пресс-релизе отмечается, что на прошлой неделе сотрудники СБУ под председательством следователя В. Литвина на основе определения следственного судьи Галицкого районного суда г. Львова Н. Зубачик провели обыск офисного помещения в Киеве, где работают компании ГК. В ходе обыска были изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности, печати и уставные документы, в том числе ООО "Рекорд Деволопмент" – юридическое лицо из группы "Инвестохилс", на балансе которого содержится центр помощи в Запорожье. В свою очередь, Госфинмониторинг по заявлению СБУ заблокировал счета компании, что привело к ее неспособности платить за свет и воду для беженцев, что вновь поставило людей фактически в условия выживания.

По мнению основателей центра, все это является следствием действий СБУ, которая во время войны занимается решением каких-то вопросов за счет простых людей, а должна защищать государство.

В пресс-релизе говорится, что СБУ инициировало уголовное производство еще осенью 2021 года. Следователи обвиняют Международный инвестиционный фонд Инвестохилс Хелиантус и группу компаний Инвестохилс в нанесении ущерба обороноспособности и экономической безопасности Украины.

В то же время, в фонде "Инвестохиллс Хелиантус" , комментируя уголовное производство и "маски-шоу", которое устроила в офисах группы компаний СБУ, заявили: "… абсурдность и непрофессионализм следователей СБУ и прокуроров Офиса генпрокурора по данному делу вышли не только за пределы юридических правил, но и перешли все возможные грани здравого смысла".

В фонде объясняют, что следователи пытаются инкриминировать компаниям, занимающимся выкупом проблемных банковских активов (NPL), что они в 2020-2021 годах начали ряд судебных процессов по поводу погашения просроченной задолженности предприятиями, связанными с бывшими владельцами обанкротившихся банков.

По этому поводу соответствующие заявления об уголовных правонарушениях фонд уже направил в ГБР Украины.

Отметим, что Центр помощи Инвестохилс – не единственный достаточно масштабный волонтерский проект группы компаний. "Инвестохилс" также оказала помощь в релокации производственных мощностей известного производителя бронежилетов – компании "Темп-3000".

В целом, с начала войны группа компаний предоставила финансовую и благотворительную помощь на сумму более 35 млн грн. Следующим ее шагом станет помощь украинскому бизнесу в возвращении ущерба, нанесенного российской военной агрессией, в том числе отстаивания интересов компаний в иностранных и международных судах.

19 июля парламент уволил руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Перед этим, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский отстранил их от занимаемых должностей.

Кроме того, Президент Украины уволил заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко и сменил начальников СБУ в шести областях. По его словам, в настоящее время продолжается кадровая ревизия в СБУ и решается вопрос об увольнении 28 чиновников ведомства безопасности. Также уже зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов.

В конце марта был уволен и лишен генеральского звания глава Херсонского СБУ Сергей Криворучко, помощника которого подозревают в сдаче россиянам карты минных полей области. Также в госизмене подозревают бежавшего из страны перед самым нападением России экс-начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

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