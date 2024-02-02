"Сбивают все": Украина получила еще две мощные системы ПВО

Президент Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении рассказал, что Украина получила еще две системы противовоздушной обороны, которые помогут защитить регионы.

Арсенал ВСУ пополнился двумя системами ПВО. Фото из открытых источников

"В Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не следует говорить публично. Но системы – сбивающие все", — сообщил украинский президент.

По словам Владимира Зеленского, полученные новые системы ПВО будут защищать украинские регионы.

При этом президент подчеркнул, что в настоящее время Воздушным силам не хватает систем ПВО для полной защиты Украины, однако власти ежедневно продолжают работать, чтобы исправить ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам. Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам. На рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.

"Комментарии" также писали, что заморозка войны усилит внутренние склоки в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.



