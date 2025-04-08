Сбивать российские ракеты стало значительно сложнее: к каким уловкам уже прибегает агрессор

Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко, отметил, что Россия усовершенствовала свои ракеты, способные обходить зоны перехвата украинских ПВО.

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

"Россия действительно модернизирует свои ракеты. Военно-промышленный комплекс РФ достиг такого уровня, что ракеты могут лететь на низких высотах. Благодаря этому они чаще избегают зоны поражения, и сама зона перехвата значительно уменьшилась. Кроме того, в Украине недостаточно батарей Patriot и вообще мало эффективных средств для перехвата таких ракет." Поэтому возникают подобные.

По его словам, баллистические ракеты обычно летят по дуговой траектории: сначала поднимаются вверх, а затем резко падают на цель.

"Это позволяло вовремя обнаруживать и уничтожать ракеты в воздухе. Однако теперь таких возможностей стало гораздо меньше. Нужно искать новые тактические подходы и определить, какое оружие сможет эффективно противодействовать этому", — отметил Романенко.

Военный аналитик Александр Коваленко также добавил, что имеющиеся в Украине ЗРК Patriot не претерпели значительных модернизаций со времен их разработки в 80-е годы.

"Мы получили версию Patriot, которая не проходила серьезной модернизации в последние годы. В то время как противник, имея опыт и наблюдая за результатами перехвата его ракет, постоянно совершенствует свою технику. Я не исключаю, что последние 'Искандеры', которые были использованы для ракетных ударов по Украине, имели значительные улучшения в навиг в он.

"Комментарии" уже писали, что по состоянию на сегодняшний день ракеты 9М723 "Искандер" стали основным инструментарием нанесения ударов по тыловой территории Украины, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. При этом, добавляет он, впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину обошли по количеству пусков авиационные Х-101/555 и корабельные 3М14 "Калибр".