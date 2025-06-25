Сбивать ракеты станет легче: в Британии анонсировали важный шаг для Украины

Украина получит новую партию помощи от Великобритании для усиления противовоздушной обороны. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, речь идет о поставках 350 современных ракет ПВО британского производства, а также пяти пусковых установок в них.

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Эти ракеты предназначены для использования со специально сконструированными зенитно-ракетными системами, которые также будут переданы Украине в ближайшее время.

По словам Умерова, реализация этого пакета стала возможной благодаря привлечению более 2 миллиардов фунтов стерлингов. Министр назвал это важным шагом к исторической справедливости, когда страна-агрессор финансирует ответственность за собственную войну.

"Искренне благодарен правительству Великобритании, премьер-министру Киру Стармеру, министру обороны Джону Гили и всем нашим партнерам за постоянную поддержку украинской противовоздушной обороны. Благодаря этим шагам мы сможем лучше защищать мирное население и критическую инфраструктуру", — подчеркнул глава Минобороны.

Издание Politico ранее сообщало, что Лондон планирует передать ракеты ASRAAM стоимостью 70 миллионов фунтов. Эти средства также были получены с процентов по замороженным российским финансам.

Как уже писали "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Гааге резко осудил атаки России на мирное население Украины, подчеркнув, что эти действия не имеют никакого военного смысла и грубо нарушают международное право. Он подчеркнул, что Россия несет полную ответственность за эти преступления.