Сбивать ракеты Х-59 и Х-555 станет гораздо труднее: к каким новым ухищрениям прибегли оккупанты

Российская Федерация продолжает обновлять свой арсенал крылатых ракет, в том числе типы Х-59, Х-101 и Х-555. Об этом заявил авиационный аналитик и заместитель гендиректора компании, занимающийся производством систем радиоэлектронной борьбы, Анатолий Храпчинский в эфире "Новости. Live".

Крылатые ракеты. Фото: УНИАН

По словам эксперта, РФ модернизировала ракету Х-59 к варианту Х-69, что позволило существенно увеличить ее дальность. Значительные улучшения были внесены и в другие ракеты.

"В ракетах Х-101 и Х-555 реализованы технические изменения, позволяющие им лучше обходить препятствия. Россия смогла оптимизировать свои разработки, добавив новые функциональные возможности", — рассказал Храпчинский.

Он также упомянул о развитии ракетной программы Северной Кореи, которая, по его мнению, могла стать возможной именно благодаря технологической помощи со стороны российских специалистов.

По словам эксперта, подлинную опасность представляет не американское оборудование, которое теоретически может быть укомплектовано в северокорейских ракетах, а именно доступ Пхеньяна к российским технологиям.

"Речь идет не столько об импорте западных компонентов, сколько об использовании российских ноу-хау. Это угроза не только Восточной Азии, но и глобальной безопасности", — подчеркнул он.

Между тем, в Европе активно обсуждается инициатива SkyShield — проект воздушного прикрытия западной части Украины в случае объявления перемирия. Группа европейских политиков и военных предложила привлечь 120 истребителей для патрулирования украинского неба. В частности, рассматривается возможность создания безопасного воздушного пространства над Львовом для обеспечения авиасообщения. К реализации проекта могут присоединиться Франция, Великобритания и Нидерланды – страны, обладающие соответствующими военно-воздушными возможностями.

Портал "Комментарии" уже писал, что если Россия действительно откажется от обстрелов украинских городов, она, вероятно, направит все свои ударные беспилотники и ракеты на позиции Вооруженных сил Украины вдоль линии фронта. Об этом в эфире телеканала Киев24 рассказал специалист по авиационным вопросам Константин Криволап.