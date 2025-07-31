Сбивать "Искандеры" теперь гораздо сложнее: названа новая опасность для украинских городов

Российские войска выпустили по Киеву восемь крылатых ракет типа "Искандер-К", из которых украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить всего три. Как пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, враг эффективно использует рельеф местности и очень низкие высоты полета, что значительно усложняет перехват таких ракет.

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По словам Игната, на этот раз атака была массированной: более 300 дронов-камикадзе и 8 "Искандеров-К" были запущены преимущественно в сторону столицы по разным направлениям. Особенностью является то, что "Искандер-К" — ракета наземного базирования, которая имеет очень малое время подлета, особенно когда ее запускают из приграничной Курской области РФ. Это существенно уменьшает возможности своевременного выявления цели и реагирования на угрозу.

"Надо понимать, что все типы ракет угрожающие. Есть такие, которые мы сбиваем эффективнее — это, в частности, ракеты Х-101 и "Калибр". А вот "Искандер-К" имеет более низкий уровень перехвата. В то же время эта ракета не менее опасна, чем баллистическая "Искандер-М"", — отметил Игнат.

Он также подчеркнул, что Россия регулярно использует "Искандер-К" из-за его сложности для обнаружения. Ракеты летят очень низко к земле, повторяя ландшафт, что затрудняет работу средств ПВО.

"Благодаря такой тактике ракета становится почти незаметной для наших радаров. Это позволяет противнику сохранять эффективность атак. На этот раз нашей обороне удалось сбить всего три из восьми ракет", — подытожил представитель Воздушных сил.

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