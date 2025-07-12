Сбежал из армии Венгрии, чтобы стать солдатом Украины: 21-летний венгр погиб за Украину

В Украине погиб 21-летний Ашер Беньямин — гражданин Венгрии, воевавший в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

21-летний венгр погиб за Украину

Ранее Беньямин служил контрактником в венгерской армии, но в марте 2023 года самовольно покинул службу и отправился в Украину. Своему командиру он сказал, что планирует воевать против российских войск.



По данным источников Telex, парень погиб 24 мая, вскоре после своего дня рождения. У него был аутический спектр и с детства мечтал стать солдатом — еще с восьми лет рисовал танки и военную технику.



Его отец, получивший политическое убежище в Канаде, заявил, что хочет похоронить сына либо в Киеве, либо в Торонто — но не в Венгрии. По его словам, именно Украина стала для Беньямина настоящим домом.

"Мой сын сознательно избрал сторону Украины. Он больше не мог бы вернуться в Венгрию, даже если бы выжил. Его сердце и душа были с Украиной и ее народом", — рассказал отец погибшего.

Сейчас решается вопрос возвращения тела. Украинская и венгерская стороны работают над репатриацией.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Венгрия вызвала украинского посла Федора Шандора после того, как в СМИ появилась информация о смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством — якобы после избиения в украинском ТЦК.

По данным венгерских медиа, 45-летнего Йожефа Шебештьена задержали принудительно, отвезли в военкомат, где его, как утверждается, избили металлическим прутом, при этом сообщали, что с ним все в порядке.

