Сбежал из армии Венгрии, чтобы стать солдатом Украины: 21-летний венгр погиб за Украину

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Ткачова Марія
В Украине погиб 21-летний Ашер Беньямин — гражданин Венгрии, воевавший в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщает венгерское издание Telex.
21-летний венгр погиб за Украину
Ранее Беньямин служил контрактником в венгерской армии, но в марте 2023 года самовольно покинул службу и отправился в Украину. Своему командиру он сказал, что планирует воевать против российских войск.
По данным источников Telex, парень погиб 24 мая, вскоре после своего дня рождения. У него был аутический спектр и с детства мечтал стать солдатом — еще с восьми лет рисовал танки и военную технику.
Его отец, получивший политическое убежище в Канаде, заявил, что хочет похоронить сына либо в Киеве, либо в Торонто — но не в Венгрии. По его словам, именно Украина стала для Беньямина настоящим домом.
"Мой сын сознательно избрал сторону Украины. Он больше не мог бы вернуться в Венгрию, даже если бы выжил. Его сердце и душа были с Украиной и ее народом", — рассказал отец погибшего.
Сейчас решается вопрос возвращения тела. Украинская и венгерская стороны работают над репатриацией.