Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру "Роснефти", временно прекратил прием сырой нефти после атаки беспилотника, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Атака неизвестных дронов на рф

Инцидент произошел накануне и привел к повреждению объектов инфраструктуры предприятия, из-за чего был остановлен оперативный прием сырья. Масштаб разрушений и сроки возобновления работы пока не разглашаются.

Мощность этого НПЗ составляет около 140 тысяч баррелей нефти в сутки, так что длительная остановка способна существенно повлиять на внутреннее обеспечение топливом в России, в том числе объемы производства бензина.

Событие стало еще одним ударом по нефтеперерабатывающей отрасли РФ, которая в последнее время все чаще становится мишенью атак беспилотников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что На Запорожском направлении артиллеристы 44-й отдельной бригады имени гетмана Даниила Апостола нанесли прицельных ударов по позициям российских оккупантов, уничтожив и повредив важные огневые точки противника.

В результате огневого поражения ликвидированы российские пушки 2А65 "Мста-Б" и Д-20, уничтожен полевой склад боеприпасов и взлетно-посадочная площадка для дронов. Еще одна "Мсту-Б" повреждена.

Скоординированные действия украинских артиллеристов не только уменьшили огневую мощь врага, но и сделали невозможным использование боеприпасов и беспилотников на этом участке фронта, что непосредственно влияет на сохранение жизней украинских военных и мирного населения.



