Саратовский НПЗ остановился после ударов украинских беспилотников

Ткачова Марія
Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру "Роснефти", временно прекратил прием сырой нефти после атаки беспилотника, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
Атака неизвестных дронов на рф
Инцидент произошел накануне и привел к повреждению объектов инфраструктуры предприятия, из-за чего был остановлен оперативный прием сырья. Масштаб разрушений и сроки возобновления работы пока не разглашаются.
Мощность этого НПЗ составляет около 140 тысяч баррелей нефти в сутки, так что длительная остановка способна существенно повлиять на внутреннее обеспечение топливом в России, в том числе объемы производства бензина.
Событие стало еще одним ударом по нефтеперерабатывающей отрасли РФ, которая в последнее время все чаще становится мишенью атак беспилотников.
