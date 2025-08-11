logo

Саратовский НПЗ остановился после ударов украинских беспилотников
commentss НОВОСТИ Все новости

Саратовский НПЗ остановился после ударов украинских беспилотников

Удар дрона остановил прием нефти на Саратовском НПЗ Роснефти

11 августа 2025, 21:13
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру "Роснефти", временно прекратил прием сырой нефти после атаки беспилотника, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Саратовский НПЗ остановился после ударов украинских беспилотников

Атака неизвестных дронов на рф

Инцидент произошел накануне и привел к повреждению объектов инфраструктуры предприятия, из-за чего был остановлен оперативный прием сырья. Масштаб разрушений и сроки возобновления работы пока не разглашаются.

Мощность этого НПЗ составляет около 140 тысяч баррелей нефти в сутки, так что длительная остановка способна существенно повлиять на внутреннее обеспечение топливом в России, в том числе объемы производства бензина.

Событие стало еще одним ударом по нефтеперерабатывающей отрасли РФ, которая в последнее время все чаще становится мишенью атак беспилотников.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-11/rosneft-s-refinery-in-volga-region-halts-oil-intake-after-attack?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy
