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"Сапсан" – это только начало: оккупантов в будущем ждут невиданные проблемы

В будущем оккупантов ждет еще немало неожиданных ударов

26 июня 2025, 16:50
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Клименко Елена

Информация, которая находится в открытом доступе к украинским баллистическим ракетам "Сапсан", отражает лишь незначительную часть реальных достижений в усилении оборонного потенциала Украины. Об этом рассказал военный аналитик и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью Radio NV.

"Сапсан" – это только начало: оккупантов в будущем ждут невиданные проблемы

Фото: 24 Канал

По его словам, публичная информация – это только верхушка айсберга. Реальные боевые пуски уже состоялись и дали врагу ощутимые результаты. Он отметил, что система "Сапсан" — это современное баллистическое оружие, способное наносить точные удары даже по глубокому тылу противника, при этом оставаясь почти неуязвимой для новейших систем ПВО.

"Это только начало. У нас уже есть мощный прорыв в ракетном направлении и в дальнейшем будем создавать еще больше непредсказуемых и болезненных ударов по военным целям на территории РФ", — подчеркнул эксперт.

В то же время Селезнев добавил, что Россия пытается удешевить свои атаки, массово используя дешевые дроны и управляемые авиабомбы. Поэтому Украине также следует развивать собственное высокоточное, но экономически эффективное вооружение, например, новые управляемые авиационные бомбы (КАБы) украинского производства.

"Стоимость оружия — критический фактор. Мы должны уничтожать больше, тратя меньше. И именно поэтому разработка эффективных, недорогих средств огневого поражения имеет приоритетное значение", — подытожил Селезнев.

Как уже писали "Комментарии", Украина сможет наносить удары ракетами "Сапсан" по всем находящимся в зоне досягаемости этого оружия объектам, отметил военный эксперт Денис Попович в эфире "Киев 24".



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