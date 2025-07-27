Санкционная атака: Зеленский ударил по экономическому сердцу российской военной машины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил два новых санкционных решения, предложенных Советом национальной безопасности и обороны. Речь идет как о синхронизации с санкционной политикой Евросоюза, так и о введении новых ограничений против ключевых элементов российской военной экономики.

Новые санкции против России

Первое решение – это полная интеграция 18 пакетов санкций ЕС в правовое поле Украины. В частности, ограничения распространены на структуры, связанные с так называемым теневым флотом России — сетью танкеров, обходящих санкции для транспортировки нефти в обход международных ограничений. Также под санкции попали 53 физических и юридических лица из России, Китая, Ирана и других стран, которые помогают Кремлю обходить западное давление.

Второе решение – адресный удар по военно-промышленному комплексу РФ. Украина ввела ограничения против более 90 компаний, занимающихся добычей редкоземельных и стратегических металлов. Эти материалы критически важны для производства высокоточного оружия: электроники, навигационных систем, двигателей и беспилотников.

Президент подчеркнул: санкционное давление – один из самых эффективных инструментов, чтобы заставить Россию остановить войну. По его словам, ограничения уже отражаются на реальном секторе экономики РФ, и последствия ощутимы не только на уровне федерального бюджета, но и в регионах страны.

"Когда Россия приняла решение начать эту войну, она параллельно подписала приговор собственному экономическому потенциалу. Наши совместные действия с партнерами реально это обеспечивают", — заявил Зеленский, поблагодарив всех, кто поддерживает санкционное давление на агрессора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди заявил о возможной попытке со стороны России уничтожить сразу нескольких командиров украинских дроновых подразделений.