Самый успешный подрядчик армии – Forbes узнавали, как и над чем работает сейчас "Украинская Бронетехника"

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Slava Kot
По словам гендиректора предприятия Владислава Бельбаса, до полномасштабного вторжения продажи минометов 60 мм, 82 мм и 120 мм достигали нескольких сотен в год. После начала войны компания уже изготовила более тысячи минометов.
Бронеавтомобили компании "Украинская бронетехника"
"Украинская бронетехника" продолжает производить и снабжать бронеавтомобилями "Новатор", а также с целью удовлетворения потребностей наших защитников разрабатываем машину на замену "Варта" без белорусских комплектующих.
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