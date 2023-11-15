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Самый успешный подрядчик армии – Forbes узнавали, как и над чем работает сейчас "Украинская Бронетехника"

Предприятие "Украинская Бронетехника" производит минометы и бронеавтомобили для украинской армии.

сегодня, 12:39
Автор:
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Slava Kot
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По словам гендиректора предприятия Владислава Бельбаса, до полномасштабного вторжения продажи минометов 60 мм, 82 мм и 120 мм достигали нескольких сотен в год. После начала войны компания уже изготовила более тысячи минометов.

Самый успешный подрядчик армии – Forbes узнавали, как и над чем работает сейчас "Украинская Бронетехника"

Бронеавтомобили компании "Украинская бронетехника"


"Например, 120 миномет мы испытывали более двух лет, в ходе тестирования произвели более 5500 выстрелов. Но сейчас наш 120 мм миномет — единственный среди украинских производителей взят на вооружение." – отмечает Бельбас.

Самый успешный подрядчик армии – Forbes узнавали, как и над чем работает сейчас ”Украинская Бронетехника” - фото 2

"Украинская бронетехника" продолжает производить и снабжать бронеавтомобилями "Новатор", а также с целью удовлетворения потребностей наших защитников разрабатываем машину на замену "Варта" без белорусских комплектующих.

Самый успешный подрядчик армии – Forbes узнавали, как и над чем работает сейчас ”Украинская Бронетехника” - фото 3

"В следующем году Минстратегпром декларирует максимальное привлечение внутреннего производителя к выполнению оборонного заказа. Работаем, чтобы существенно увеличить украинскую долю в общем объеме закупок", – сообщил Бельбас.




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Источник: https://forbes.ua/company/nayuspishnishiy-pidryadnik-armii-shcho-viroblyae-ukrainska-bronetekhnika-yaka-u-2022-mu-zbilshila-vitorg-u-127-raziv-do-13-mlrd-grn-14112023-17251
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