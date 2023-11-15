Самый успешный подрядчик армии – Forbes узнавали, как и над чем работает сейчас "Украинская Бронетехника"

По словам гендиректора предприятия Владислава Бельбаса, до полномасштабного вторжения продажи минометов 60 мм, 82 мм и 120 мм достигали нескольких сотен в год. После начала войны компания уже изготовила более тысячи минометов.



Бронеавтомобили компании "Украинская бронетехника"

"Например, 120 миномет мы испытывали более двух лет, в ходе тестирования произвели более 5500 выстрелов. Но сейчас наш 120 мм миномет — единственный среди украинских производителей взят на вооружение." – отмечает Бельбас.





"Украинская бронетехника" продолжает производить и снабжать бронеавтомобилями "Новатор", а также с целью удовлетворения потребностей наших защитников разрабатываем машину на замену "Варта" без белорусских комплектующих.





"В следующем году Минстратегпром декларирует максимальное привлечение внутреннего производителя к выполнению оборонного заказа. Работаем, чтобы существенно увеличить украинскую долю в общем объеме закупок", – сообщил Бельбас.



