Самый реальный сценарий завершения войны в Украине: на кого поставит Трамп

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Ткачик Олеся
Избранный президент США Дональд Трамп хочет реализовать проект "мир через силу" и об этом прямо говорили Кит Келлог и другие члены его команды. Они подчеркивали, что Россия уже точно не сможет захватить Украину, но и Украина не сможет выбить сейчас оккупантов на границы 1991 года. Так что нужно искать компромисс с учетом реалий и возможного размена Курщины.
Война в Украине
Как говорит военный, политолог Кирилл Сазонов – это и есть плавающие контуры возможного прекращения войны.
При этом он называет такой сценарий абсолютно логичным. Но в нем все же есть один недостаток –американская здоровая логика не принимает во внимание конкретную нелогичную страну и конкретные психические проблемы в голове диктатора, подчеркнул эксперт.
По его словам, если сделать поправку на безумие кремлевского диктатора Владимира Путина, то включается третий сценарий, и логика там совершенно другая.
Сазонов подчеркнул, что в данный момент россияне с огромными потерями наступают на фронте и не успевают компенсировать потери мобилизацией и наемниками, по технике вообще идет выгребание остатков, с экономикой все печально.
При этом, по его мнению, Путину все равно на то, что будет происходить в его стране, поскольку он мечтает о славе "великого полководца" и покорителя Европы. Поэтому, говорит Сазонов, если Украина откажется капитулировать, Путин будет воевать до конца.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что возможный глава Минфина США пригрозил России усилением санкций.
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