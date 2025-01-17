Самый реальный сценарий завершения войны в Украине: на кого поставит Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп хочет реализовать проект "мир через силу" и об этом прямо говорили Кит Келлог и другие члены его команды. Они подчеркивали, что Россия уже точно не сможет захватить Украину, но и Украина не сможет выбить сейчас оккупантов на границы 1991 года. Так что нужно искать компромисс с учетом реалий и возможного размена Курщины.

Война в Украине

Как говорит военный, политолог Кирилл Сазонов – это и есть плавающие контуры возможного прекращения войны.

"Если обе стороны принципиально согласны – садимся и обсуждаем конкретику. Если одна не согласна – к ней применяют силу. Сила — это помощь Украине. Если Киев упирается, помощь сокращают. Если упирается Москва – помощь Украине растет, а на Россию давят санкциями сильнее. Если упираются обе стороны – давят отдельно на каждую. Все логично и при любом сценарии трех-четырех месяцев должно хватить. Потом начинаются реальные переговоры", — говорит Сазонов.

При этом он называет такой сценарий абсолютно логичным. Но в нем все же есть один недостаток –американская здоровая логика не принимает во внимание конкретную нелогичную страну и конкретные психические проблемы в голове диктатора, подчеркнул эксперт.

По его словам, если сделать поправку на безумие кремлевского диктатора Владимира Путина, то включается третий сценарий, и логика там совершенно другая.

Сазонов подчеркнул, что в данный момент россияне с огромными потерями наступают на фронте и не успевают компенсировать потери мобилизацией и наемниками, по технике вообще идет выгребание остатков, с экономикой все печально.

"Но народного возмущения не будет. И резервов живой силы и золота с юанями на 2025 год хватит. При потерях. При санкциях. На 2025 хватит. Треть бюджета России в 2025 году – на войну. Деньги – самый точный индикатор", — считает Сазонов.

При этом, по его мнению, Путину все равно на то, что будет происходить в его стране, поскольку он мечтает о славе "великого полководца" и покорителя Европы. Поэтому, говорит Сазонов, если Украина откажется капитулировать, Путин будет воевать до конца.

"Последний сценарий самый плохой, но мне кажется и самым реальным. Да, Россия уже подорвала силы, но всадник не даст отдохнуть этой лошадке. Он будет стегать ее, пока та не падет. И потом еще протащит пару метров, пока не падет сам. Ситуация у них в 2025 очень тяжелая. Конец года – точно глубочайший финансовый кризис. Потом все начнет сыпаться. Насколько быстро? Возможно ли, что раньше? Быстро. Возможно раньше. Увидим. Если сами выстоим в 2025 году", — подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что возможный глава Минфина США пригрозил России усилением санкций.



