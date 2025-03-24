Самый опасный город в Украине: верят ли жители в мирные переговоры

В Херсоне жители рассказали о ежедневных вражеских террорах и поделились своим видением завершения войны.

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Издание Reuters сообщило о ситуации в городе. Отмечается, что оккупанты ежедневно с дронов сбрасывают гранаты, таким образом терроризируя гражданских людей в городе. Жители хотят установить режим прекращения огня, однако не слишком оптимистично рассматривают мирные инициативы.

Так, мужчина по имени Сергей, который из-за взрыва гранаты потерял стопу, убежден, что покоя в городе не будет, пока россияне будут стоять на другом берегу Днепра. Муж убежден, что это будет постоянный террор, постоянные обстрелы. По его словам, нужно вывести их оттуда, иного пути нет.

Херсон, как пишет издание, является крупнейшим населенным пунктом в зоне действия российской артиллерии и боевых беспилотников, благодаря чему он получил звание самого опасного города Украины.

От сброшенной гранаты пострадал и 30-летний Игорь. Он также хочет, чтобы режим прекращения огня сработал.

"Мы верим, что Трамп завершит войну в этом году, как он и обещал, и у нас будет мир", — сказал Игорь, который также отказался назвать свою фамилию.

По словам губернатора Херсонской области Александра Прокудина, еженедельно в городе происходит от 600 до 700 атак беспилотников.

"Они терроризируют население", — сказал он о российских операторах беспилотников на другом берегу.

Прокудин рассказал, что враг регулярно замечает с помощью своих бортовых камер гражданских лиц, занимающихся своими делами, а затем атакующих их. А Россия в это время отрицает умышленные нападения на мирных жителей в конфликте.

Напомним, портал "Комментарии" писал о заявлении президента США Дональда Трампа.



