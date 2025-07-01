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Самый опасный город в Украине: озвучен катастрофический прогноз для Киева

Из-за нехватки систем противовоздушной обороны и ракет к ним российские беспилотники все чаще попадают в цель, приводя к гибели мирных жителей.

1 июля 2025, 11:20
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Клименко Елена

Киев постепенно становится одним из самых опасных городов в Украине из-за регулярных атак дронов типа "Шахед" и других беспилотников. Причина кроется в острой нехватке средств для их эффективного уничтожения.

Самый опасный город в Украине: озвучен катастрофический прогноз для Киева

Фото: из открытых источников

По его словам, ранее во время переговоров с западными партнерами он замечал страх в их глазах, когда речь шла о направлении инженеров для поддержки Украины.

"Я объяснял им, что Киев — один из лучше всего защищенных городов в мире, ведь имеет значительное количество систем ПВО разных типов: IRIS, Patriot, а также остатки советских комплексов. Раньше лишь 10-15% вражеских дронов долетали до целей из-за насыщенности ПВО и недостаточного количества атакующих средств у противников", — объяснил Боровик.

Впрочем, ситуация кардинально изменилась. По мнению эксперта, столица Украины идет к тому, чтобы стать самым уязвимым городом из-за дефицита средств поражения.

Он добавляет, что даже те комплексы, которые уже были законтрактованы для Украины, теперь частично переориентируются на поддержку Израиля, где отмечается чрезмерная насыщенность системами ПВО.

"То, что должно было приехать в Украину при администрации Байдена, теперь часто задерживается или отправляется в другие регионы, несмотря на финансирование со стороны западных партнеров", — подчеркивает Боровик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 1 июля российские оккупанты снова нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, в результате очередного обстрела зафиксированы разрушения в городе и прилегающих районах, а также пожар на территории одного из объектов.



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