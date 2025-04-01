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Самый массовый призыв срочников от диктатора Путина: реакция Украины

Весной 2025 года российское Министерство обороны планирует мобилизовать 160 тысяч человек, что больше, чем в предыдущие три года полномасштабной войны.

сегодня, 12:10
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин объявил о самом масштабном призыве срочников за последние 14 лет, что стало одним из способов Кремля компенсировать значительные потери на фронте. Такую информацию обнародовал Центр противодействия дезинформации.

Самый массовый призыв срочников от диктатора Путина: реакция Украины

Фото: censor.net

"Этот призыв может свидетельствовать о том, что Россия, несмотря на официальные заявления о мире, действительно настроена на продолжение войны", — говорится в заявлении.

Согласно данным, весной 2025 года российское Министерство обороны планирует мобилизовать 160 тысяч человек, что является большим числом, чем в предыдущие три года полномасштабной войны.

По сведениям ЦПИ, весной 2022 года в армию было направлено 134,5 тысяч человек, осенью – 120 тысяч, в 2023 году весной призвали 147 тысяч, а осенью – 130 тысяч. В прошлом году в армию РФ пополнили 150 тысяч человек весной и 133 тысячи – осенью.

"Несмотря на то, что российские власти утверждают, что срочники не направляются в зону боевых действий, на самом деле, попав на службу, они часто подписывают контракты и попадают на фронт", – подчеркивают в ЦПИ.

Портал "Комментарии" уже писал, что кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

"Совершить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек", — говорится в указе.

Известно, что в прошлом году весенний призыв распространялся на 150 тысяч. человек, в 2023 году – на 147 тыс. человек, в 2022-м – 134,5 тыс. лиц. Как отмечается, рост призыва военнообязанных связан с реализацией указов Путина о поэтапном увеличении численности русской армии.



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