Самый массовый призыв срочников от диктатора Путина: реакция Украины

Российский диктатор Владимир Путин объявил о самом масштабном призыве срочников за последние 14 лет, что стало одним из способов Кремля компенсировать значительные потери на фронте. Такую информацию обнародовал Центр противодействия дезинформации.

Фото: censor.net

"Этот призыв может свидетельствовать о том, что Россия, несмотря на официальные заявления о мире, действительно настроена на продолжение войны", — говорится в заявлении.

Согласно данным, весной 2025 года российское Министерство обороны планирует мобилизовать 160 тысяч человек, что является большим числом, чем в предыдущие три года полномасштабной войны.

По сведениям ЦПИ, весной 2022 года в армию было направлено 134,5 тысяч человек, осенью – 120 тысяч, в 2023 году весной призвали 147 тысяч, а осенью – 130 тысяч. В прошлом году в армию РФ пополнили 150 тысяч человек весной и 133 тысячи – осенью.

"Несмотря на то, что российские власти утверждают, что срочники не направляются в зону боевых действий, на самом деле, попав на службу, они часто подписывают контракты и попадают на фронт", – подчеркивают в ЦПИ.

Портал "Комментарии" уже писал, что кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

"Совершить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек", — говорится в указе.

Известно, что в прошлом году весенний призыв распространялся на 150 тысяч. человек, в 2023 году – на 147 тыс. человек, в 2022-м – 134,5 тыс. лиц. Как отмечается, рост призыва военнообязанных связан с реализацией указов Путина о поэтапном увеличении численности русской армии.