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Самый большой за время войны отряд чеченцев собирается штурмовать Запорожскую область (ФОТО)

Это самый большой отряд чеченцев с 2023 года, зафиксированный в Мариуполе. Его перебросят в Запорожскую область

30 июня 2025, 21:25
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Лиля Воробьева

В воскресенье, 29 июня, в временно оккупированный Мариуполь прибыла колонна из более 15 военных грузовиков, укомплектованных чеченскими бойцами. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Самый большой за время войны отряд чеченцев собирается штурмовать Запорожскую область (ФОТО)

Наступление чеченцев РФ (фото из открытых источников)

По его словам, прибывшие силы были опрокинуты с территории Российской Федерации. Согласно информации, полученной из собственных источников, в ближайшее время чеченцев планируют направить на ротацию в Запорожскую область.

Самый большой за время войны отряд чеченцев собирается штурмовать Запорожскую область (ФОТО) - фото 2
Самый большой за время войны отряд чеченцев собирается штурмовать Запорожскую область (ФОТО) - фото 3

"15 военных грузовиков с чеченцами вчера прибыло в Мариуполь с территории РФ. По информации от наших источников, они должны переместиться в Запорожскую область (район Энергодара/Мелитополя/Василовки) сегодня-завтра на ротацию", — говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что это самое большое зафиксированное появление чеченского подразделения в Мариуполе с 2023 года.

"Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный рассказал, провалилось ли летнее наступление россиян . Российские войска продолжают постепенно продвигаться на фронте, однако о стремительном прорыве или массовом разрушении обороны говорить не стоит. Такое мнение высказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов в сообщении на своей странице Facebook, прокомментировав актуальную ситуацию на ключевых направлениях боевых действий.

Он подчеркнул, что ни один из участков фронта не демонстрирует сверхбыстрого продвижения врага. В частности, на Новопавловском направлении, несмотря на активные действия россиян, им удалось продвинуться всего на 94 квадратных километра за последние полтора месяца.

"Это за все время активного наступления последних полутора месяцев – самый плохой результат. И мы можем говорить о том, что противник начал буксовать", – отметил военный.



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Источник: https://t.me/andriyshTime/39580
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