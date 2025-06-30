Самый большой за время войны отряд чеченцев собирается штурмовать Запорожскую область (ФОТО)

В воскресенье, 29 июня, в временно оккупированный Мариуполь прибыла колонна из более 15 военных грузовиков, укомплектованных чеченскими бойцами. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Наступление чеченцев РФ (фото из открытых источников)

По его словам, прибывшие силы были опрокинуты с территории Российской Федерации. Согласно информации, полученной из собственных источников, в ближайшее время чеченцев планируют направить на ротацию в Запорожскую область.

"15 военных грузовиков с чеченцами вчера прибыло в Мариуполь с территории РФ. По информации от наших источников, они должны переместиться в Запорожскую область (район Энергодара/Мелитополя/Василовки) сегодня-завтра на ротацию", — говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что это самое большое зафиксированное появление чеченского подразделения в Мариуполе с 2023 года.

"Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный рассказал, провалилось ли летнее наступление россиян . Российские войска продолжают постепенно продвигаться на фронте, однако о стремительном прорыве или массовом разрушении обороны говорить не стоит. Такое мнение высказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов в сообщении на своей странице Facebook, прокомментировав актуальную ситуацию на ключевых направлениях боевых действий.

Он подчеркнул, что ни один из участков фронта не демонстрирует сверхбыстрого продвижения врага. В частности, на Новопавловском направлении, несмотря на активные действия россиян, им удалось продвинуться всего на 94 квадратных километра за последние полтора месяца.

"Это за все время активного наступления последних полутора месяцев – самый плохой результат. И мы можем говорить о том, что противник начал буксовать", – отметил военный.

