Самые распространенные вакансии от Минобороны Украины: сколько платят на разных должностях

В 2024 году на платформе "OLX Работа" было размещено около 3000 объявлений о наборе на службу в Силы обороны Украины. По данным компании, значительную популярность получили не только вакансии для военных специальностей, но и объявления для рабочих профессий, необходимых для ВСУ, таких, как повара, водители и слесари. В общей сложности около 30 000 человек откликнулись на эти предложения.

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

Среди военных специальностей больше отзывов получили вакансии водителей, стрелков, операторов БПЛА, медиков и командиров. Активность кандидатов особенно заметна в таких областях, как Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Львовская.

Наибольшее количество отзывов получили вакансии для подразделений ПВО, операторов FPV-дронов и поваров. Средняя заработная плата для этих должностей составляла 70 000 грн, для ПВО – 60 000 грн, а для инструкторов и бухгалтеров – 35-36 000 грн.

Представители OLX Работа отмечают, что с середины 2024 года наблюдался рост интереса к вакансиям от отдельных военных бригад.

В октябре 2024 года Министерство обороны запустило возможность поиска вакансий через приложение "Резерв", в результате чего уже через две недели поступило более 5000 заявок. Наиболее востребованными были вакансии операторов БПЛА, работа в разведке и штабах.

Минобороны также отмечает, что среди военнослужащих, которые присоединяются к Силам обороны через рекрутинговые центры, наибольшим спросом пользуются вакансии, связанные с БПЛА, водительскими и стрелковыми специальностями.

"Комментарии" уже писали, что в течение двух недель через сервис "Резерв" поступило более 5 тысяч заявок от украинцев, наиболее популярные вакансии – операторы БПЛА, работа в разведке и штабе. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.