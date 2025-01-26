Самоубийство для всей страны: Власть и суды публично издеваются над военными

Во время войны арестовывать и судить военное командование можно исключительно за государственную измену, убежден общественный деятель Валерий Пекарь. Именно поэтому, говорит он, все остальные составы преступлений должны быть отложены после. По его убеждению, нельзя дать однозначные оценки в процессе, потому что это убивает клин между военным и политическим руководством, потому что это уничтожает способность командиров принимать решения и тому подобное.

Юрий Галушкин

Кроме того, по его мнению, судить военное командование имеет военная юстиция. Судья районного суда (а также апелляционного суда) не способен ни оценить факты, ни составить представление о составе преступления. Правда в том, добавляет эксперт, что война – это отдельный мир, например, командир иногда должен посылать своих людей на смерть для получения преимущества, и гражданский не сможет никогда оценить, было ли это преимущество достойно смерти этих людей.

"Астрономические суммы залогов – это в общем позор украинского правосудия. Это имеет смысл в случаях подозрения в экономических преступлениях, а в других случаях это издевательство. В общем, любое публичное издевательство над военными, а тем более над командирами во время войны — это какое-то политическое самоубийство, причем самоубийство вместе со всей страной", — подчеркнул Пекарь.

В то же время он обратил внимание на то, что действующие военные командиры не могут давать публичные оценки политическому руководству.

"Основа основ демократии – полное подчинение военного руководства политическому. Хочешь дать оценку – подаешь в отставку, переходишь в статус гражданского гражданина и говоришь что угодно", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что залог для генерала Юрия Галушкина, подозреваемого в ненадлежащей обороне Харьковской области во время наступления российских войск, был внесен после решения суда об аресте на 60 суток. Суд установил сумму залога в 5 миллионов гривен.





