Самоубийство для всей страны: Власть и суды публично издеваются над военными

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Во время войны арестовывать и судить военное командование можно исключительно за государственную измену, убежден общественный деятель Валерий Пекарь. Именно поэтому, говорит он, все остальные составы преступлений должны быть отложены после. По его убеждению, нельзя дать однозначные оценки в процессе, потому что это убивает клин между военным и политическим руководством, потому что это уничтожает способность командиров принимать решения и тому подобное.
Юрий Галушкин
Кроме того, по его мнению, судить военное командование имеет военная юстиция. Судья районного суда (а также апелляционного суда) не способен ни оценить факты, ни составить представление о составе преступления. Правда в том, добавляет эксперт, что война – это отдельный мир, например, командир иногда должен посылать своих людей на смерть для получения преимущества, и гражданский не сможет никогда оценить, было ли это преимущество достойно смерти этих людей.
В то же время он обратил внимание на то, что действующие военные командиры не могут давать публичные оценки политическому руководству.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что залог для генерала Юрия Галушкина, подозреваемого в ненадлежащей обороне Харьковской области во время наступления российских войск, был внесен после решения суда об аресте на 60 суток. Суд установил сумму залога в 5 миллионов гривен.
Новости