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Самолеты РФ наготове: сколько бортов снаряжены ракетами и готовы к боевому вылету

Российские войска подготовили к возможному ракетному удару по Украине 19 самолетов стратегической авиации

сегодня, 17:10
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска стали применять самолеты стратегической авиации для обстрела территории Украины. При этом оккупанты продолжают проводить тренировки и выполнять имитационные пуски. Один из таких тренировочных полетов прошел 13 ноября. На мониторинговой платформе Tracking сообщили, сколько бортов снаряжены ракетами и готовы к боевому вылету, сообщает портал "Комментарии".

Самолеты РФ наготове: сколько бортов снаряжены ракетами и готовы к боевому вылету

Ту-95. Фото из открытых источников

По данным мониторинга авиационной активности, в результате тренировок с 11 по 15 ноября количество бортов Ту-95МС на авиабазах не изменилось. Отмечается, что после тренировки и боевого вылета 13.11 все Ту-95МС, совершавшие вылет, возвращались на авиабазу "Оленья".

При этом информация о перелете еще 1 Ту-95МС из Энгельс-2 11 ноября не подтвердилась.

По состоянию на 15 ноября количество Ту-95МС вблизи Украины без изменений и составило 19 единиц:

  • "Оленья" – 12 Ту-95МС.

  • "Энгельс-2" — 4 Ту-95МС.

  • "Дягилево" — 3 Ту-95МС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия продолжает активно производить новые ракеты. Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, сколько ракет могли накопить вражеские войска и сколько могут максимально запустить.

По данным эксперта, враг производит баллистические ракеты "Искандер", "Кинжал" в общей сложности до 40-50 ракет в месяц. “Эта информация по состоянию на 18 июля. Возьмем часть июля, август, сентябрь, октябрь и ноябрь, это 150 ракет. Запас на тот момент составлял где-то столько же минимально. Хотя, кажется, по памяти, 190 ракет", — сообщил он. Узнать подробнее, сколько ракет в общем могла накопить Россия за три месяца, можно по ссылке.



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