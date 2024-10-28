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Самое дешевое пушечное мясо: стало известно, как РФ использует военных из КНДР

Не исключено, что военные из КНДР в ближайшее время появятся в Донецкой области

сегодня, 13:01
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Ткачик Олеся

Россия может использовать северокорейских военных не только для отправки на фронт, но и для уменьшения нехватки личного состава в своей армии, заменив ими пограничников и обычных солдат РФ, об этом в эфире "Эспрессо" сказал Военнослужащий ВСУ и эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

Самое дешевое пушечное мясо: стало известно, как РФ использует военных из КНДР

Войска КНДР

При этом он убежден, что применение кремлевским диктатором Владимиром Путиным северокорейских военных может происходить постепенно.

"Военные КНДР по мировым меркам – самое дешевое пушечное мясо, этих людей больше всего презирает их государство. В этой ситуации северокорейские воины сейчас действительно тренируются на территории России, чтобы потом их задействовать где угодно", — отметил эксперт.

При этом Варченко не исключил, что военные из КНДР в ближайшее время появятся в Донецкой области или в другом месте. Впрочем, добавил эксперт, вероятно, россияне могут попытаться благодаря участию военных Северной Кореи уменьшить дефицит личного состава в своих вооруженных силах и заменить военными из КНДР российских пограничников и других обычных воинов армии РФ, отправив их на фронт.

Иван Варченко добавил, что северокорейские войска могут выполнять функции Росгвардии, помогая "защищать" так называемую "российскую демократию" по примеру того, как они поддерживают режим в КНДР.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин, отвечая на вопрос о вероятности пребывания военных из КНДР в России, подчеркнул, что договор о стратегическом партнерстве между странами ратифицирован, и Россия не сомневается в серьезных намерениях Пхеньяна по сотрудничеству.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tse-naydeshevshe-garmatne-myaso-u-sviti-ekspert-z-pitan-natsbezpeki-varchenko-pro-viyskovikh-kndr
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