Саммит НАТО закроет глаза на самую большую проблему Украины: что произошло

24 июня в Гааге стартовал двухдневный саммит НАТО, на котором участники стремятся демонстрировать сплоченность, избегая публичных разногласий. Несмотря на это, среди европейских партнеров Украины все более четко прослеживается осознание того, что администрация Дональда Трампа пока не намерена оказывать новую военную помощь Киеву.

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Как сообщает The Washington Post, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский традиционно находился среди ключевых фигур на саммитах НАТО. Однако в этом году его роль стала менее заметна — лидеры Альянса пытаются избежать напряжения в отношениях с Трампом.

По пути в Гаагу президент США отметил, что "возможно" встретится с Зеленским, но представители НАТО стремятся ограничить их контакт, поскольку Трамп демонстрирует открытую антипатию к украинскому лидеру.

Глава парламентского комитета по международной политике Александр Мережко отметил, что союзники с НАТО стремятся сохранить баланс: обеспечить присутствие Украины на саммите, не провоцируя при этом негативной реакции со стороны Трампа.

Издание также обращает внимание на то, что переговоры между Вашингтоном и Москвой оказались в тупике, а Трамп, судя по всему, не планирует оказывать давление на Кремль по прекращению войны. Прекращение поставок американского оружия чревато ослаблением позиций Украины на фронте и ростом нагрузки на европейских партнеров.

Зеленский рассчитывал на встречу с Трампом на саммите G7 в Канаде, чтобы предложить новую модель — приобретение оружия за средства Украины. Однако эта встреча не состоялась из-за досрочного отъезда президента США.

Теперь украинские дипломаты надеются на возможность убедить Трампа в Гааге, в частности, в покупке систем ПВО. В свою очередь некоторые европейские страны предлагают частичное финансирование американских вооружений для Украины.

Ожидается, что Зеленский присоединится к неформальному ужину с лидерами НАТО, включая Трамп, организованный королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Как уже писали "Комментарии", Украина не должна рассчитывать на прорывные решения или значительные изменения во время саммита НАТО, который проходит сегодня, 24 июня, в Гааге. По мнению доктора политических наук Игоря Петренко, из-за позиции президента США Дональда Трампа этот саммит может стать одним из наименее эффективных.