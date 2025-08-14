Саммит на Аляске станет сюрпризом для Трампа: разоблачен хитрый замысел Путина

Российский диктатор Владимир Путин может предложить Дональду Трампу выведение украинских войск из Донбасса в обмен на выход российских сил из Сумской и Харьковской областей, а также Днепропетровской, где российских войск пока нет. Такое мнение высказал международный аналитик Александр Демченко в комментарии "24 Каналу".

Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что Трамп недостаточно ориентируется в географии Украины и Европы, поэтому не знает об отсутствии российских войск в Днепропетровской области. По словам Демченко, Москва пытается создать иллюзию для американского президента в надежде, что тот не заметит этих манипуляций. При этом Кремль не хочет вступать в переговоры без предварительных договоренностей.

"Путин готовит неожиданности и новые предложения. Какая-то минимальная "дорожная карта" существует, ведь иначе встреча не состоялась. Но самая большая угроза — это чрезмерная уверенность Трампа в себе и его желание получить Нобелевскую премию мира", — отметил аналитик.

Он добавил, что Путин может использовать эту награду как инструмент для манипуляции Трампом, что опасно для Украины. Российский лидер способен давить и шантажировать ради своих целей.

К тому же эксперт Atlantic Council Питер Диккенсон убежден, что Путин не намерен завершать войну, а переговоры использует для затягивания времени, ослабления санкций и разделения Запада. По его словам, Кремль не согласится на перемирие, если оно не изменит статус движущейся в Европу независимой Украины.

Следует также отметить, что перед встречей на Аляске США ослабили санкции против РФ, разрешив определенные транзакции в рамках подготовки к переговорам.

