Саммит мира под угрозой срыва: что заявил Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин будет пытаться использовать любую возможность, чтобы сорвать работу Глобального саммита мира, который в середине июня должен состояться в Швейцарии. Путин понимает вес этого мероприятия и поэтому не может позволить допустить его проведения. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем традиционном вечернем видеообращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, Украина и Швейцария уже завершили направление приглашений на Саммит мира, который состоится 15 и 16 июня.

По убеждению президента, этот саммит будет первым реальным шансом начать восстановление справедливого мира.

"Мы все должны понимать, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников к Саммиту в Швейцарии и соответствующей коммуникации. Должны также понимать и то, что Путин попытается и различными манипуляциями, и силой ударов своих террористов сорвать эту работу, наши усилия, попытается ослабить украинские позиции", – предупредил глава украинского государства.

Он подчеркнул, все наши позиции – и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере – должны быть сейчас одинаково сильными, чтобы всем украинцам приближать наши результаты. Оккупанты должны потерять возможность давить и получать что-то для себя. Поэтому наша сила, наши возможности, наше оружие, единство с партнерами – все это должно работать вместе, подчеркнул президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — первый саммит мира пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, саммит (к участию в котором приглашены главы государств и правительств со всех континентов) станет платформой обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с уставом ООН и нормами международного права. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что этот саммит пройдет без России, но после него она может стать частью переговоров. О чем говорят данные заявления? Какие ожидания от грядущего саммита? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



