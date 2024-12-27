Саммит мира: как изменения в США и Европе повлияют на формулу мира Зеленского

Украина продолжает подготовку к проведению второго Саммита мира, который должен состояться в ноябре-декабре 2024 года. Несмотря на то, что работа продолжается, условные сроки проведения встречи не называют.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции рассказал, что озвученные ранее сроки проведения второго Саммита мира были ориентировочными. По его словам, Украина со своей стороны подготовила все необходимое для встречи, но работа над ней еще продолжается, пишет издание "РБК-Украина".

"Вы сами видите, что сейчас происходят исторические, тектонические процессы, и новая администрация (в США – ред.) приходит, и в европейских странах. Формула мира остается основой видения справедливого завершения войны, это неизменно", – заявил Тихий, отвечая на вопрос о том, продемонстрирует ли Киев мирный план для проведения второго Саммита мира.

Спикер МИД отметил, что Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира, в том числе были проведены все тематические конференции, согласовавшие общие позиции.

"Украина сейчас, можно сказать, в сильной дипломатической позиции, поскольку все подготовлено, но конечно, чтобы саммит этот состоялся и он был результативным — нужна подготовка. Озвучиваемые сроки были ориентировочными", — добавил он.

По словам Тихого, Киев желает реализовать все как можно скорее, но ему нужны результаты, а не "событие ради произошедшего".

"Но все остается на столе и работа продолжается", — заметил Тихий.

Напомним, что Зеленский, как писал портал "Комментарии", сменил риторику по поводу войны и победы Украины.



