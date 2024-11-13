Самая мощная пушка мира: «Пион» сдерживает врага вблизи Торецкая

Украинская армия в Донецкой области активно применяет одну из самых мощных артиллерийских систем в мире — самоходную пушку 2С7 "Пион", которую Украина получила еще с советских времен. После того, как запасы советских снарядов закончились в 2022 году, пушку начали заряжать американскими боеприпасами того же калибра, что позволило украинским военным снова использовать "Пион" в бою. Об этом сообщили в BILD.

«Пион» возобновил боевые действия с новыми снарядами

САУ 2С7 "Пион" – это настоящий гигант в мире артиллерии: ее вес составляет около 60 тонн, а ствол длиной 12 метров способен поражать цели на расстоянии от 37 до 47,5 километров. Такой снаряд может наносить большой вред на далеком расстоянии, что делает "Пион" незаменимым в боях против хорошо укрепленных позиций противника.

Корреспондент издания BILD Бьорн Штрицель побывал на позициях ВСУ неподалеку от Торецка, где смог собственными глазами увидеть, как украинские артиллеристы применяют "Пион" в бою. 26-летний офицер Ростислав, служащий артиллеристом, рассказал, что подготовка к стрельбе начинается еще до получения приказа — пушка должна прогреться, чтобы быть готовой к действиям. После команды на открытие огня Пион занимает позицию, где специальная плита-сошник помогает поглощать сильную отдачу во время выстрела. Сам выстрел сопровождается ощутимой вибрацией, которая буквально трясет землю вокруг пушки.

Читайте на портале "Комментарии" — Оккупанты обстреливают Харьков не только ракетами и КАБами, но и новыми дронами "Молния-1". Эти БПЛА не фиксирует систему ПВО. Об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Мысль".