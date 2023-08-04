"Самая большая победа украинцев - осознание эффективности совместных усилий", - президент Favbet Foundation

Ночью 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, повлекши масштабную экологическую катастрофу и поставив под угрозу жизнь десятков тысяч украинцев. Наиболее сильно от военного преступления пострадала Херсонщина, где было затоплено более 80 населенных пунктов.

Favbet Foundation: помощь Херсону

В этот же день в регион на спасение отправились десятки гуманитарных миссий и волонтеров. Среди них команда благотворительного фонда Favbet Foundation Андрея Матюхи.

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Сотрудники фонда привезли в Херсон два буса гуманитарки — 3 тонны питьевой воды и более тонны медикаментов для Херсонской городской клинической больницы им. Лучанского, куда прибывали потерпевшие от наводнения и русских снарядов.

"Когда отгружали помощь, начался вражеский обстрел. Взрывы раздавались чуть ли не на соседних улицах. Но все продолжали работать — персонал больницы выстроился в живую цепь и разгрузил несколько тонн гуманитарки в считанные минуты. Невероятно смелые и самоотверженные люди!", — рассказывают в фонде.

В Херсоне Favbet Foundation оказался не случайно. Еще с начала войны фонд, ранее занимавшийся детским образованием и спортом, перебросил все усилия на помощь Украине и армии.

Из библиотек – на поле боя

"В прошлом году мы планировали новые проекты, нашли партнеров для нескольких крупных образовательных инициатив. Но начало войны заставило быстро трансформироваться. Сначала действовали реактивно, закрывали срочные нужды: обеспечивали необходимым сотрудников FAVBET, которые стали в ряды ТрО и ВСУ, везли в Киев гуманитарку. Все это кристаллизовалось в отдельные направления — обеспечение армии, эвакуация и помощь ВПЛ", — говорит Андрей Матюха.

Переставить фонд на военные рельсы помог предыдущий опыт крупных проектов. В Украине Favbet Foundation работает с 2020 года. К началу войны успели реализовать более ста благотворительных проектов. Один из самых больших — сотрудничество с Офисом Президента и Минцифры в рамках инициативы "Цифровизация библиотек".

В течение года фонд передал более 5000 компьютеров библиотекам в украинских селах и городках, где благодаря этому появились центры цифрового образования для местных жителей. В 2021 году "Цифровизацию" даже признали лучшей практикой взаимодействия бизнеса и государства на Антикризисном PR-марафоне.

Еще одним знаковым проектом стала установка 2000 телевизоров в детских домах семейного типа по всей Украине. Несколько заведений в фонде продолжают вести и сейчас.

В августе 2021 года команда Favbet Foundation познакомилась с участниками украинской сборной Invictus Games — воинами, получившими ранения в АТО, но нашедшими в себе силы продолжить заниматься спортом и даже представлять Украину на международном уровне. Тогда фонд принял участие в создании экспозиции "Код несокрушимости: реальные истории современных героев" на Photo Kyiv 2021, а также начал сотрудничество с фондом "Вернись живым" и к этому времени ежемесячно направляет 100 тыс. гривен на реабилитацию раненых бойцов.

Руководитель Favbet Foundation напоминает, что именно пример людей, вышедших в критическую ситуацию за пределы собственных возможностей, вдохновил его команду не только не сократить деятельность фонда, но наоборот — расширить.

"В первые дни после вторжения мы не только поддерживали поддерживавший ВСУ, перечисляя миллионы гривен на спецсчета Нацбанка, United24 и "Вернись живым", но и создали собственные вспомогательные хабы — милитарный и гражданский. Каждый из них так же активно работает сегодня, как и в первые месяцы вторжения", — говорит президент фонда.

Гражданский хаб: поддержка и помощь населению

Гражданский хаб фонда Favbet Foundation активно организовывал поставки гуманитарной помощи в Киев, медикаменты в Харьков, санитарные автомобили в Николаев. Он также способствовал восстановлению разрушенной инфраструктуры и розыску пропавших через специально созданный онлайн-ресурс.

Благодаря гражданскому хабу сотни семей из Очакова, Херсона и других городов уехали в безопасные места в западных регионах. Остальные получили необходимые вещи, продукты и воду. Когда осенью и зимой страна страдала от блекаута, хаб снабжал население генераторами и горючим.

Отдельным крупным проектом фонда стал основанный весной 2022 Центр адаптации украинцев в Загребе. Его деятельность была направлена на всестороннее обустройство украинских беженцев в Хорватии. Здесь помогали с юридическими вопросами, оказывали психологическую поддержку, обучали языку и даже устраивали школьные уроки для детей. В 2023 году он получил отличие рейтинга "Ответственная страна" изданий MMR и Delo в номинации "Собственные проекты благотворительных фондов".

Милитари-хаб: Снаряжение и поддержка защитников

Создание милитари-хаба оказалось гораздо более сложной задачей, чем гуманитарка. Для команды обычного благотворительного фонда, не имевшей опыта в военном обеспечении, это стало огромным вызовом. Favbet Foundation поставил перед собой и своими партнерами амбициозную цель помочь защитникам Украины побеждать в боях и остаться при этом живыми.

Уже больше года военным и разведчикам присылается большой ассортимент снаряжения, оружия, топлива и высокотехнологичного оборудования, таких как системы связи, тепловизоры, прицелы ночного видения и многое другое. Особое внимание уделяется комплектованию военных подразделений в горячих точках необходимым автотранспортом за рекордно короткий срок, что крайне важно в условиях конфликта.

На сегодняшний день при содействии Favbet Foundation на фронт поступило более 135 авто – внедорожников, бусов и грузовиков. Десять из них смогли в рекордный срок закупить и отремонтировать благодаря "Прокачке авто для ВСУ" — совместному проекту с FAVBET. Во время него компания призвала украинцев активнее донатить на "колеса" для ВСУ и превратила ремонт автомобилей в полноценное шоу в духе MTV двухтысячных, чтобы благотворители собственными глазами могли увидеть как их 5 или 10 гривен превращают в заряженные тачки для артиллеристов и разведчиков.

Кроме того, компания FAVBET за 57 млн грн приобрела 53 новых внедорожника Peugeot для ударных рот Армии Дронов — совместного проекта Минцифры и Генерального штаба Украины. Компания FAVBET оказывает системную поддержку "Армии дронов".

Также в фонде заботятся и о крыльях и глазах украинской армии. Речь, конечно, о дронах, которые незаменимы для обнаружения врага и наведения огня. На сегодняшний день фонд передал ВСУ уже более 80 современных дронов разных модификаций — от "рабочих пчелок" разведки DJI Mavic до ударных комплексов "Лазар". Кроме этого, президент Favbet Foundation Андрей Матюха лично внес 200 тыс. грн на армию морских дронов, создаваемую при поддержке United24.

"Война забрала у наших детей мир, но не сможет отобрать будущее"

Несмотря на то, что война заставила Favbet Foundation переориентироваться на тыловое обеспечение ВСУ, фонд не забывает о своей первоначальной миссии — создании возможностей для детского развития, поддержки спорта, медицины и, как следствие, модернизации гражданского общества.

Одним из первых проектов, ознаменовавших возвращение фонда к привычной деятельности, стал "Клуб супергероев" — большая инициатива, объединившая сразу три проекта, направленных на поддержку детей военнослужащих и ВПЛ, а также подростков из прифронтовых регионов:

IT Kids — образовательный проект в партнерстве с Code Club Украина, обучающий детей основам ИТ и языку программирования Python. Фонд уже профинансировал обучение более 300 учеников в возрасте 12-15 лет в 14 онлайн- и 12 офлайн-группах.

"Сила в знаниях" — прикладной проект, благодаря которому 5000 школьников по всей Украине получают большие наборы канцелярских принадлежностей для обучения и творчества.

"Сильнее вместе" – бесплатные спортивные секции для украинских детей. Сейчас фонд финансирует занятия по футболу и баскетболу в Центре физического здоровья "Спорт для всех", а также секции бокса и борьбы в бойцовском клубе SpartaBox.

Вторым направлением невоенной деятельности фонда стало обеспечение медицинских учреждений, в частности детской больницы НДСЛ "Охматдет" и Института нейрохирургии имени А. П. Ромоданова. В начале 2023 года Favbet Foundation перечислил больнице 4 млн. грн. для приобретения ультразвуковой системы BK5000, используемой для хирургических операций, связанных с повреждениями головного и спинного мозга. Это незаменимый аппарат для лечения тяжелобольных, а также раненых украинских воинов. Речь идет, как говорится в сообщении для СМИ, об ультразвуковой системе BK5000 с аккумулятором, комплектом датчиков и программным обеспечением. Это специальное оборудование незаменимо для хирургических операций, связанных с онкологическими заболеваниями, сосудистыми аномалиями, а также повреждениями головного и спинного мозга.

Впрочем, полный переход в гуманитарный сегмент в фонде пока не рассматривается и планируется работать с ВСУ до самой победы.

"Наибольшая победа украинцев — осознание эффективности совместных усилий. Мы увидели, что когда вместе беремся за какое-то дело, то всегда достигаем цели. Именно поэтому мы продолжаем работать и собственным примером поощрять украинцев сплачиваться и поддерживать друг друга во что бы то ни стало", — говорит Андрей Матюха.

