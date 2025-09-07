Самая большая атака России по Украине за всю войну: сколько дронов и ракет использовала РФ

В ночь на 7 сентября Россия нанесла самый масштабный воздушный удар с начала полномасштабной войны против Украины. По данным Генштаба ВСУ, агрессор применил 818 средств воздушного нападения, в том числе в список попали ударные дроны, баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Самая большая атака России по Украине. Фото из открытых источников

7 сентября Россия совершила наибольшую атаку по Украине за все время войны, использовав 818 средств воздушного нападения. В небе одновременно действовали сотни дронов Shahed, ракеты разных типов и имитаторы беспилотников. Украинские силы обороны привлекли авиацию, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

Несмотря на рекордную атаку России по Украине силы противовоздушной обороны смогли уничтожить или подавить 751 цель, что составляет более 90% всех запущенных средств поражения.

По данным Генштаба во время атаки России было уничтожено:

— 747 из 805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов;

— 4 из 9 крылатых ракет Искандер-К;

— 0 из 4 баллистических ракет Искандер-М/KN-23.

Известно о попадании 9 ракет и 56 дронов по 37 объектам на территории Украины. Обломки сбитых целей зафиксировали еще в 8 локациях.

До этого самым массированным ударом была атака 9 июля, когда Россия применила 741 воздушную цель. Нынешняя атака превысила этот показатель более чем на 70 средств поражения. Впервые Россия использовала для атаки более 800 дронов и ракет.

