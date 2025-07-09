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Самая большая атака России по Украине за всю войну: сколько целей удалось уничтожить

Россия нанесла рекордную атаку по Украине использовав 741 дрон и ракету.

9 июля 2025, 10:10
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Slava Kot

В ночь на 9 июля Россия осуществила самую масштабную воздушную атаку за все время полномасштабной войны против Украины. В общей сложности было применено 741 средство воздушного нападения, в частности крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также сотни ударных дронов. Несмотря на масштабность удара, украинские силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 718 воздушных целей.

Самая большая атака России по Украине за всю войну: сколько целей удалось уничтожить

Россия совершила самую большую атаку по Украине

Согласно официальному сведению Воздушных сил ВСУ, Украина в ночь на 9 июля уничтожила такие дроны и ракеты РФ, которые выпустил враг:

  • — 296 из 728 ударных и имитационных дронов
  • — 7 из 7 крылатых ракет Х-101 и "Искандер-К"
  • — 0 из 6 аэробалистических гиперзвуковых ракет Х-47м2 комплекса "Кинжал"

Также 415 беспилотников разных типов были локационно потеряны в результате активного противодействия средств РЭБ, дефектов конструкции или истощения горючего.

Таким образом, всего было обезврежено 711 дронов из 728, которыми атаковала Россия Украину. Что касается ракет, то украинские силы обезвредили 7 из 13 ракет, то есть 53,8% всех запущенных.

По данным Воздушных сил, основное направление удара стала Волынь и город Луцк. Несмотря на высокий процент сбитых целей, отмечено попадание средств воздушного нападения России в 4 локациях, а также падение сбитых на 14 локациях.

Предыдущая самая большая атака России произошла в ночь на 29 июня. Тогда было применено 537 средств воздушного нападения, а силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 475 воздушных целей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на самую большую атаку России по Украине за всю войну.

Также "Комментарии" писали, что "новая" помощь США для Украины "курям на смех". Что не так с заявлением Трампа.



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Источник: https://t.me/kpszsu/38013
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