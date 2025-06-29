Самая большая атака России по Украине за всю войну: сколько целей удалось уничтожить

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Slava Kot
В ночь на 29 июня Россия осуществила самую масштабную воздушную атаку за все время полномасштабной войны против Украины. В общей сложности было применено 537 средств воздушного нападения, в том числе крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также сотни ударных дронов. Несмотря на масштабность удара, украинские силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 475 воздушных целей.
Россия совершила наибольшую атаку по Украине
Согласно официальному сведению Воздушных сил ВСУ, Украина в ночь на 29 июня уничтожила такие дроны и ракеты РФ, которые выпустил враг:
Также 226 беспилотников разных типов были локационно потеряны в результате активного противодействия средств РЭБ, дефектов конструкции или из-за исчерпания горючего. Всего обезврежено 475 из 537 средств воздушного нападения, то есть 88,4% из запущенных.
Несмотря на высокий процент сбитых целей, Воздушные силы сообщают о попадании в 6 населенных пунктах, а также о падении обломков сбитых объектов в 8 локациях.
Эта ночная атака РФ превысила предыдущий антирекорд, составлявший 499 средств воздушного нападения, зафиксированных во время одного из обстрелов в 2025 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 29 июня погиб украинский пилот истребителя F-16 во время массированной атаки РФ.
Также "Комментарии" писали, что российский дрон вылетел из Украины и приблизился к границам страны НАТО.