Самая большая атака России по Украине за всю войну: сколько целей удалось уничтожить

В ночь на 29 июня Россия осуществила самую масштабную воздушную атаку за все время полномасштабной войны против Украины. В общей сложности было применено 537 средств воздушного нападения, в том числе крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также сотни ударных дронов. Несмотря на масштабность удара, украинские силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 475 воздушных целей.

Россия совершила наибольшую атаку по Украине

Согласно официальному сведению Воздушных сил ВСУ, Украина в ночь на 29 июня уничтожила такие дроны и ракеты РФ, которые выпустил враг:

— 211 из 477 ударных и имитационных дронов

— 4/5 крылатых ракет "Калибр"

— 33/41 крылатых ракет Х-101/Х-55/9м727/729 "Искандер-К"

— 1/7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23

— 0/4 аэробалистических гиперзвуковых ракет х-47м2 комплекса "Кинжал"

— 0/3 баллистических зенитных управляемых ракет комплексов С-300/С-400

Также 226 беспилотников разных типов были локационно потеряны в результате активного противодействия средств РЭБ, дефектов конструкции или из-за исчерпания горючего. Всего обезврежено 475 из 537 средств воздушного нападения, то есть 88,4% из запущенных.

Несмотря на высокий процент сбитых целей, Воздушные силы сообщают о попадании в 6 населенных пунктах, а также о падении обломков сбитых объектов в 8 локациях.

Эта ночная атака РФ превысила предыдущий антирекорд, составлявший 499 средств воздушного нападения, зафиксированных во время одного из обстрелов в 2025 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 29 июня погиб украинский пилот истребителя F-16 во время массированной атаки РФ.

Также "Комментарии" писали, что российский дрон вылетел из Украины и приблизился к границам страны НАТО.