"Самая большая" атака России может стать только началом: перед Украиной стоит новая серьезная угроза

В ночь на 25 мая Россия совершила самую большую воздушную атаку на Украину, окончательно разрушив надежду на то, что рекордный обмен пленными может стать шагом к прекращению боевых действий. Об этом сообщает Financial Times.

Атака РФ на Украину 25 мая (фото из открытых источников)

В материале напоминается, что РФ выпустила по территории Украины 367 ракет и беспилотников. В результате атаки по меньшей мере 12 человек погибли, а десятки получили ранения.

Некоторые украинские чиновники и западные аналитики предостерегают, что Россия может готовить новую масштабную воздушную кампанию, которая может впоследствии перейти в наземное наступление. По их мнению, рост количества ракетных и дроновых ударов в течение выходных может стать начальным этапом этой более широкой стратегии.

В издании подчеркивают: "В настоящее время Россия производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, накапливая запасы и усиливая давление на истощенную систему противовоздушной обороны Украины".

Также Financial Times отмечает, что президент РФ Владимир Путин отверг призывы со стороны США и стран Европы к немедленному прекращению огня. Единственным обязательством, которое Москва выполнила, стал обмен пленными в формате "1000 на 1000". Однако украинские чиновники скептически оценивают дальнейшее значение этой договоренности.

В материале также напоминают, что недавно Путин объявил о создании так называемой "буферной зоны" на границе с Украиной.

Кроме этого, Financial Times сообщает, что могла ознакомиться с документом от Офиса президента Украины под названием "Предлагаемые следующие санкционные шаги для ЕС". В нем перечислены десятки компаний и секторов – энергетического, финансового, а также оборонного – которые, по мнению Киева, должны быть объектом новых ограничений.

Украинские чиновники призывают президента США Дональда Трампа сдержать свои предыдущие обещания и ввести более строгие санкции против России после ее отказа от прекращения огня. В то же время источники сообщили, что Трамп дал понять Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что не готов сделать этот шаг.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Игнат рассказал новые подробности о ночной атаке . Во время ночной комбинированной воздушной атаки Россия после продолжительного перерыва снова использовала ракету Х-22 для удара по территории Украины.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, ранее российская армия часто применяла эту ракету, но впоследствии использование прекратилось на время.