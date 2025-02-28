Салют в Донецкой области: ВСУ уничтожили «жирную» цель (ВИДЕО)

В ночь на 28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области в районе Селидово. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает портал "Комментарии".

Удар по складу оккупантов. Фото: скриншот из видео Генштаба ВСУ

Кроме того, нанесено поражение еще по трем важным объектам российских оккупантов. В частности, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (Краснодарский край России), который задействован в обеспечении русской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются, отмечают в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 26 февраля в России раздавались взрывы. По данным росСМИ и официальных ведомств, атака была совершена беспилотниками по Туапсе Краснодарского края. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Туапсе расположен один из ключевых грузовых портов РФ на Черном море.

Там есть нефтеналивной терминал – один из самых больших в России. Через порт транспортируется нефть и нефтепродукты, что делает его важным для энергетической отрасли РФ. Порт обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых.

"Он является логистическим хабом, который связан с железнодорожной сетью, позволяющей транспортировать грузы из центральных и южных регионов России. Порт играет важную роль в поддержке военной логистики. Он используется для перевозки техники, боеприпасов и топлива для военных потребностей. , – отметил Коваленко.



