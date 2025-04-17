Салливан признался, почему США так долго не давали Украине ракеты ATACMS.

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Slava Kot
Бывший советник по национальной безопасности при президенте Байдене Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могли предоставить Украине ракеты ATACMS из-за их недостаточного количества. Кроме того, Салливан заявил, что эти ракеты не повлияли на ход войны.
Джейк Салливан. Фото из открытых источников
Джейк Салливан выступил в Гарварде, где рассказал подробности об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS.
По его словам, американские военные сказали: "Мы не рекомендуем передавать их другой стране". Однако Салливан объясняет, что через два года ситуация изменилась и США могли изготовить достаточное количество ракет ATACMS, чтобы несколько сотен отправить в Украину.
Бывший советник по нацбезопасности также отметил, что ситуация на войне в Украине в 2022 году была совсем другой, чем в 2024 году. Таким образом, США учились и делали то, что не могли делать раньше. По словам Салливана, "мы были готовы рисковать больше со временем".
Однако Салливан подчеркнул, что отверг идею, что ракеты ATACMS могли изменить ход войны, если бы Украина их получила раньше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне объяснили, почему Украине уже нет смысла бить ATACMS по России.
Также "Комментарии" писали об обновленных данных о помощи Украине после прихода Трампа.
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