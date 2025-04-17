Салливан признался, почему США так долго не давали Украине ракеты ATACMS.

Бывший советник по национальной безопасности при президенте Байдене Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могли предоставить Украине ракеты ATACMS из-за их недостаточного количества. Кроме того, Салливан заявил, что эти ракеты не повлияли на ход войны.

Джейк Салливан. Фото из открытых источников

Джейк Салливан выступил в Гарварде, где рассказал подробности об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS.

"Была информация, что я якобы заявил о непредоставлении ATACMS из-за страха третьей мировой. Причина, почему мы не предоставили их сначала, министр обороны и военные США сообщили президенту, что в нашем арсенале недостаточно ATACMS для базового сдерживания", — сказал Салливан.

По его словам, американские военные сказали: "Мы не рекомендуем передавать их другой стране". Однако Салливан объясняет, что через два года ситуация изменилась и США могли изготовить достаточное количество ракет ATACMS, чтобы несколько сотен отправить в Украину.

Бывший советник по нацбезопасности также отметил, что ситуация на войне в Украине в 2022 году была совсем другой, чем в 2024 году. Таким образом, США учились и делали то, что не могли делать раньше. По словам Салливана, "мы были готовы рисковать больше со временем".

"В целом наш подход базировался на понимании допустимого уровня риска при поставке Украине необходимого избегая эскалации. Скажу, что мы предоставили Украине очень значительное количество этих систем фактически до уровня, когда у нас больше ничего не осталось", — пояснил Салливан.

Однако Салливан подчеркнул, что отверг идею, что ракеты ATACMS могли изменить ход войны, если бы Украина их получила раньше.

"Идея о том, что они оказали существенное влияние на ход войны не подтверждается доказательствами. Многие говорят, "если бы вы дали ATACMS, война пошла бы иначе". Но опыт использования ATACMS Украиной на поле боя свидетельствует, что это не так", — добавил бывший советник по вопросам национальной безопасности США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне объяснили, почему Украине уже нет смысла бить ATACMS по России.

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