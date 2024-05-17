С завтрашнего дня мужчины начнут сдавать тест на уважение к закону: о чем речь

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Ткачик Олеся
С завтрашнего дня, 18 мая, военнообязанные мужчины соответствующего возраста сдают тест на уважение к закону и конституционного долга, отмечает Олег Постернак.
Обновление данных в ТЦК
Эксперт напомнил, что 18 мая заработают е-кабинеты для уточнения учетных данных военнообязанных и соответствующий функционал ЦНАПов. Кроме того, нужно будет пройти ВЛК.
Регистрация в электронном кабинете направлена на обновление данных и не освобождает от обязанности проходить ВЛК.
Если работникам ТЦК нужно будет уточнить другую информацию, кроме предоставленной через е-кабинет, они могут связаться с человеком по телефону или вручив повестку.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно 18 мая вступает в силу закон о мобилизации. Согласно нему все военнообязанные мужчины призывного возраста должны обновить свои данные в ТЦК и пройти ВЛК. На это у них есть 60 дней. За неисполнение закона предусмотрены штрафы.
Кроме того, известно, что с 18 мая украинские мужчины снова получат доступ для того, чтобы воспользоваться консульскими услугами. Однако вместе с документами, необходимыми для получения выбранной консульской услуги, мужчины должны также предоставить свой военно-учетный документ в бумажном (ВОД) или электронном виде (е-ВОД).
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