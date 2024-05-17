С завтрашнего дня мужчины начнут сдавать тест на уважение к закону: о чем речь

С завтрашнего дня, 18 мая, военнообязанные мужчины соответствующего возраста сдают тест на уважение к закону и конституционного долга, отмечает Олег Постернак.

Обновление данных в ТЦК

Эксперт напомнил, что 18 мая заработают е-кабинеты для уточнения учетных данных военнообязанных и соответствующий функционал ЦНАПов. Кроме того, нужно будет пройти ВЛК.

"Завтра загружаем приложение "Резерв+" и вперед. Оно будет доступно на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая. QR-код появится с 18 июня, отсканировав который представители власти смогут получить информацию о вашем статусе",

– отметил Постернак.

Регистрация в электронном кабинете направлена на обновление данных и не освобождает от обязанности проходить ВЛК.

Если работникам ТЦК нужно будет уточнить другую информацию, кроме предоставленной через е-кабинет, они могут связаться с человеком по телефону или вручив повестку.

"При обновлении данных направление на ВЛК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно 18 мая вступает в силу закон о мобилизации. Согласно нему все военнообязанные мужчины призывного возраста должны обновить свои данные в ТЦК и пройти ВЛК. На это у них есть 60 дней. За неисполнение закона предусмотрены штрафы.

Кроме того, известно, что с 18 мая украинские мужчины снова получат доступ для того, чтобы воспользоваться консульскими услугами. Однако вместе с документами, необходимыми для получения выбранной консульской услуги, мужчины должны также предоставить свой военно-учетный документ в бумажном (ВОД) или электронном виде (е-ВОД).