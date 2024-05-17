logo

BTC/USD

67006.12

ETH/USD

3088.41

LTC/USD

83.32

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией С завтрашнего дня мужчины начнут сдавать тест на уважение к закону: о чем речь
commentss НОВОСТИ Все новости

С завтрашнего дня мужчины начнут сдавать тест на уважение к закону: о чем речь

Начиная с 18 мая, мужчины призывного возраста должны обновить свои данные в ТЦК и пройти ВЛК. Как считает политтехнолог Олег Постернак, это станет тестом для мужчин на уважение к закону и Конституции

сегодня, 21:27
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

С завтрашнего дня, 18 мая, военнообязанные мужчины соответствующего возраста сдают тест на уважение к закону и конституционного долга, отмечает Олег Постернак.

С завтрашнего дня мужчины начнут сдавать тест на уважение к закону: о чем речь

Обновление данных в ТЦК

Эксперт напомнил, что 18 мая заработают е-кабинеты для уточнения учетных данных военнообязанных и соответствующий функционал ЦНАПов. Кроме того, нужно будет пройти ВЛК.

"Завтра загружаем приложение "Резерв+" и вперед. Оно будет доступно на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая. QR-код появится с 18 июня, отсканировав который представители власти смогут получить информацию о вашем статусе",
– отметил Постернак.

Регистрация в электронном кабинете направлена на обновление данных и не освобождает от обязанности проходить ВЛК.

Если работникам ТЦК нужно будет уточнить другую информацию, кроме предоставленной через е-кабинет, они могут связаться с человеком по телефону или вручив повестку.

"При обновлении данных направление на ВЛК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии",
– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно 18 мая вступает в силу закон о мобилизации. Согласно нему все военнообязанные мужчины призывного возраста должны обновить свои данные в ТЦК и пройти ВЛК. На это у них есть 60 дней. За неисполнение закона предусмотрены штрафы.

Кроме того, известно, что с 18 мая украинские мужчины снова получат доступ для того, чтобы воспользоваться консульскими услугами. Однако вместе с документами, необходимыми для получения выбранной консульской услуги, мужчины должны также предоставить свой военно-учетный документ в бумажном (ВОД) или электронном виде (е-ВОД).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid02zrBZ5mS1KqbGHX7yqTms2VicCi4cqnwwXVq6tWrZ8vKMrwVnJS5o1zXGVGSn2QHxl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости