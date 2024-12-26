С участием Орбана и Путина могла быть разыграна многоходовка: в чем она состоит

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Кравцев Сергей
Разговоры о так называемом “рождественском перемирии”, которое продвигал премьер Венгрии Виктор Орбан, это составляющие плана, который могли продумать в Кремле. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.
Путин и Орбан. Фото: из открытых источников
Эксперт призвал обратить внимание, что Путин, комментируя вопрос о предложении Орбана относительно “рождественского перемирия”, сказал, что он мог “подумать” об этом предложении. Он не дал прямого положительного ответа.
Политолог подчеркнул, поскольку Орбан своими псевдомирными инициативами подыгрывает Путину, да еще и в провокационной форме, то он категорически не устраивает Украину в роли посредника. Не устраивает он в такой роли и наших европейских партнеров. Орбан не может выступать в роли нейтрального посредника, он будет инструментом в руках Путина. И это также весомый аргумент, почему Украина не собирается подыгрывать Орбану в его псевдомирных инициативах.
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