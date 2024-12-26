С участием Орбана и Путина могла быть разыграна многоходовка: в чем она состоит

Разговоры о так называемом “рождественском перемирии”, которое продвигал премьер Венгрии Виктор Орбан, это составляющие плана, который могли продумать в Кремле. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Путин и Орбан. Фото: из открытых источников

Эксперт призвал обратить внимание, что Путин, комментируя вопрос о предложении Орбана относительно “рождественского перемирия”, сказал, что он мог “подумать” об этом предложении. Он не дал прямого положительного ответа.

"Весьма вероятно, что с участием Орбана и Путина могла быть разыграна многоходовка. В случае, если бы, например, Украина согласилась на такое перемирие, то Путин формально также мог дать согласие, но при этом выдвинул бы свои уже известные требования – сначала Украина должна отдать Херсон и Запорожье, и так далее. В итоге Украина показала бы слабость, а Путин продолжал диктовать свои условия. Суть всей этой провокации – склонить Украину к перемирию на условиях односторонних уступок только Украины. При этом мы видим, что Путин не собирается прекращать военные действия даже временно. Он об этом прямо сказал во время своей "Прямой линии", – отметил Владимир Фесенко.

Политолог подчеркнул, поскольку Орбан своими псевдомирными инициативами подыгрывает Путину, да еще и в провокационной форме, то он категорически не устраивает Украину в роли посредника. Не устраивает он в такой роли и наших европейских партнеров. Орбан не может выступать в роли нейтрального посредника, он будет инструментом в руках Путина. И это также весомый аргумент, почему Украина не собирается подыгрывать Орбану в его псевдомирных инициативах.

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