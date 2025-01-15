С туберкулезом, онкологией и ампутациями: состояние вернувшихся пленных тяжелое

Этот обмен произошел в новом формате – когда вернули тяжелобольных и раненых людей, находившихся в плену оккупанта. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен пленными. Фото: Дмитрий Лубинец

Координационный штаб по поручению Президента Украины продолжает работу по возвращению тяжелораненых, тяжелобольных, женщин. Также идет активный поиск и возвращение гражданских, всех наших военнопленных.

"Все репатриированные военнослужащие – солдаты, матросы и сержанты. Они защищали Харьковское, Запорожское, Донецкое направления, город Мариуполь, в том числе Азовсталь. Среди возвращенных также гражданский, захваченный на Киевщине и незаконно удерживаемый россиянами. Домой возвращаются и получат должное лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ (в том числе ТРО), Военно-морских сил, Государственной пограничной службы Украины. Также мы смогли забрать раненых украинских военнослужащих из Курщины", – отметили в коордштабе.

Самому молодому освобожденному – 24 года. Старшему – шестьдесят. Эти люди многое пережили без должной медицинской помощи и с негуманным отношением во враждебной неволе.

"Раненые имеют, в частности, потерю зрения, ампутации конечностей, сложные шаровые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней – туберкулез, онкология, гангрена, что красноречиво свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям. Согласно Третьей Женевской конвенции, именно тяжелобольные и тяжелораненые должны быть возвращены в первую очередь", – подчеркнули в Координационном штабе.

Омбудсман Дмитрий Лубинец также опубликовал фото возвращения пленных и отметил, что работа по возвращению наших людей из плена оккупанта продолжается постоянно.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото возвращенных бойцов и сообщил детали обмена.