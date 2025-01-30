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«С сайта Белого дома исчезла украиноязычная версия»: что известно

Российская пропаганда продолжает распространять нарратив об Украине как о «стране 404»

сегодня, 11:21
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Недилько Ксения

Российские Telegram-каналы пишут, что якобы на сайте Белого дома исчезла украиноязычная версия, а вместо нее пользователи видят ошибку 404 и надпись Go home. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

«С сайта Белого дома исчезла украиноязычная версия»: что известно

Иллюстративное фото

В действительности украиноязычная версия на сайте Белого дома не могла исчезнуть, ведь ее никогда не существовало.

Россияне создали фейк на основе информации о том, что после инаугурации Трампа с сайта Белого дома исчезли испаноязычные страницы. Таким образом они пытаются подпитать нарратив об Украине как о "стране 404".

«С сайта Белого дома исчезла украиноязычная версия»: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что через несколько часов после инаугурации президента Дональда Трампа новая администрация закрыла испаноязычную версию официального сайта Белого дома. Об этом сообщает журнал Time.

Сайт — теперь выдает пользователям сообщение "Ошибка 404". Он также содержал кнопку "Вернуться домой", которая направляла зрителей на страницу с видеомонтажом Трампа во время его первого срока и во время кампании. Эту фразу можно понимать и как "переход на главную страницу", и... как троллинг на государственном уровне, учитывая политику президента Трампа в отношении мигрантов из Латинской Америки.

Позже кнопку было обновлено до "Перейти на домашнюю страницу". Испаноязычные правозащитные группы и другие выразили смущение резким изменением и разочарование тем, что некоторые назвал отсутствием усилий администрации поддерживать общение с латиноамериканским сообществом, что помогло продвинуть его на пост президента.



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