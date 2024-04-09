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С начала года РФ украла 50 тысяч тонн украинского зерна: что известно

Оккупанты вывозят зерно через Мариупольский порт

сегодня, 22:05
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики продолжают грабить оккупированные регионы, чтобы максимально обескровить Украину.

С начала года РФ украла 50 тысяч тонн украинского зерна: что известно

Враг продолжает воровать украинское зерно. Фото из открытых источников

Как пишет Центр национального сопротивления, во время полномасштабного вторжения россияне систематически вывозят зерно с захваченных территорий.

Сообщается, что враг совершил отгрузку очередной партии зерна в Мариупольском порту. По данным Центра сопротивления, оккупанты отправили в один из российских портов 7,6 тысячи тонн украинской пшеницы.

По информации Центра национального сопротивления, только с начала текущего года из Мариуполя морем захватчики вывезли 50,7 тысячи тонн украинского зерна.

Отмечается, что такие действия оккупантов являются нарушением международного права .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший посол США в ЕС Гордон Сондленд убежден, что Дональд Трамп не является принципиальным противником военной поддержки Украины, а предложенный Белым домом пакет помощи республиканцы заблокировали в рамках предвыборной гонки. Дипломат заявил, что, несмотря на изоляционистскую риторику, Трамп не является изоляционистом и вовсе не мечтает об оккупации Украины российской армией. Гордон Сондленд считает, что блокирование Конгрессом США помощи Украине – это "предвыборный гамбит, чтобы сделать некоторых поклонников Трампа счастливыми".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в настоящее время абсолютно невозможно соглашение с РФ, поскольку Украина не готова идти ни на какие компромиссы по территориальной целостности, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом руководитель ОПУ признал, что у новой масштабной мобилизации нет поддержки в украинском обществе.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiya-prodovzhuye-vyvozyty-ukrayinske-zerno/
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