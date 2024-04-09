С начала года РФ украла 50 тысяч тонн украинского зерна: что известно

Российские захватчики продолжают грабить оккупированные регионы, чтобы максимально обескровить Украину.

Враг продолжает воровать украинское зерно. Фото из открытых источников

Как пишет Центр национального сопротивления, во время полномасштабного вторжения россияне систематически вывозят зерно с захваченных территорий.

Сообщается, что враг совершил отгрузку очередной партии зерна в Мариупольском порту. По данным Центра сопротивления, оккупанты отправили в один из российских портов 7,6 тысячи тонн украинской пшеницы.

По информации Центра национального сопротивления, только с начала текущего года из Мариуполя морем захватчики вывезли 50,7 тысячи тонн украинского зерна.

Отмечается, что такие действия оккупантов являются нарушением международного права .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший посол США в ЕС Гордон Сондленд убежден, что Дональд Трамп не является принципиальным противником военной поддержки Украины, а предложенный Белым домом пакет помощи республиканцы заблокировали в рамках предвыборной гонки. Дипломат заявил, что, несмотря на изоляционистскую риторику, Трамп не является изоляционистом и вовсе не мечтает об оккупации Украины российской армией. Гордон Сондленд считает, что блокирование Конгрессом США помощи Украине – это "предвыборный гамбит, чтобы сделать некоторых поклонников Трампа счастливыми".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в настоящее время абсолютно невозможно соглашение с РФ, поскольку Украина не готова идти ни на какие компромиссы по территориальной целостности, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом руководитель ОПУ признал, что у новой масштабной мобилизации нет поддержки в украинском обществе.

