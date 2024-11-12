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С кем будет серьезный разговор: СМИ узнали суть плана Трампа по прекращению войны в Украине

В Sky News считают, что в своем плане Дональд Трамп больше будет ориентироваться на то, чтобы надавить на Украину, и Киев согласился пойти на территориальные уступки

сегодня, 12:57 comments1001
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Кравцев Сергей

Самый вероятный сценарий так называемого мирного плана Трампа по прекращению войны в Украине состоит в том, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского в просе уступок. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бывший специальный советник по российским и евразийским делам при главнокомандующем сухопутными войсками США в Европе Марк Войгер, пишет Sky News.

С кем будет серьезный разговор: СМИ узнали суть плана Трампа по прекращению войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Бывший спецсоветник считает, что Дональд Трамп хочет доказать американцам и всему остальному миру, что он может выполнять свои обещания. Поэтому стоит ожидать, что у республиканца состоится серьёзный разговор с Владимиром Зеленским. Новоизбранный президент США может начать давить на Украину, чтобы она пошла на уступки для прекращения огня.

"По моему мнению, он будет готов оказать давление на Украину, чтобы добиться мира — не ради справедливости, не ради восстановления суверенитета Украины и наказания российской агрессии, а скорее ради самого мира, чтобы он мог выполнить то, что обещал своей аудитории", — сказал Войгер.

Отмечается, что Дональд Трамп может попытаться склонить Украину к переговорам, пригрозив перестать предоставлять военную помощь, отметил эксперт в разговоре с журналистами. Он подчеркнул, что у республиканца пока нет никаких рычагов влияния на главу РФ Владимира Путина.

Войгер прогнозирует, что, вероятнее всего, вступление Трампа в должность президента США негативно скажется на судьбе Украины.

"Он будет более склонен работать с автократами. У него есть автократические инстинкты как личная черта. Он изоляционист... Такое поведение повредит НАТО, трансатлантической солидарности и в конечном итоге поставит под угрозу основы международного порядка, каким мы его знаем", – говорится в сообщении.

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