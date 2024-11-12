С кем будет серьезный разговор: СМИ узнали суть плана Трампа по прекращению войны в Украине

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Кравцев Сергей
Самый вероятный сценарий так называемого мирного плана Трампа по прекращению войны в Украине состоит в том, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского в просе уступок. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бывший специальный советник по российским и евразийским делам при главнокомандующем сухопутными войсками США в Европе Марк Войгер, пишет Sky News.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Бывший спецсоветник считает, что Дональд Трамп хочет доказать американцам и всему остальному миру, что он может выполнять свои обещания. Поэтому стоит ожидать, что у республиканца состоится серьёзный разговор с Владимиром Зеленским. Новоизбранный президент США может начать давить на Украину, чтобы она пошла на уступки для прекращения огня.
Отмечается, что Дональд Трамп может попытаться склонить Украину к переговорам, пригрозив перестать предоставлять военную помощь, отметил эксперт в разговоре с журналистами. Он подчеркнул, что у республиканца пока нет никаких рычагов влияния на главу РФ Владимира Путина.
Войгер прогнозирует, что, вероятнее всего, вступление Трампа в должность президента США негативно скажется на судьбе Украины.
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